Výkupní ceny mléka stoupají, vrásky ale farmářům dělají velké rozdíly

Plzeňský kraj – Zemědělci si nemyslí, že ceny dále porostou. Úspěch bude, pokud se zase nepropadnou.

Ilustrační foto: Foto: Karel Pech

Po dvouleté krizi mají výrobci mléka z Plzeňského kraje opatrnou radost – výkupní ceny za litr mléka v posledních měsících stoupají. V Německu, kam mléko dodává 30 procent krajských výrobců, se z prosincových 7,50 korun dostaly na 8,50. V České republice může být únorová, zatím ještě přesně nevyčíslená cena 8 korun. V lednu byla 7,75 korun.

Jestli budou ceny stoupat dál, se nikdo neodváží ani hádat. „Úspěch by ale byl, kdyby neklesly," říká předseda Krajské agrární komory Plzeň Jaroslav Šíma.

Zemědělské podniky podle Šímy, který vede družstvo v Oseku, během dvouleté krize ztratily desítky miliard. „Náš podnik měl za tu dobu ztrátu přes 10 milionů korun. Podniky se s tím vyrovnávaly různě. Kdyby ale taková situace trvala déle, srazila by některá družstva na kolena," míní.

Zemědělci nečekají, že by ztrátu dohnali. Ale nechtějí, aby se opakovala.

S cenami hýbou spekulanti a řetězce

Vrásky jim také přidělává mnohdy opravdu velký rozdíl mezi výkupní cenou mléka a cenou mléčných výrobků, které se pak dostanou na pult. „Průměrné ceny mléka v lednu a únoru 2016 byly od 6,30 do 7,50 korun. Kilogram másla se v té době prodával za 145 korun. Koncem roku byli ovšem zemědělci s cenou ještě níž, mezi 6,40 a 6,80 korunami, ale spotřebitel už za máslo platil až 171 korun," upozorňuje Jaroslav Šíma. S cenami podle mlékařů hýbou finančníci – spekulanti a také obchodní řetězce.

„Ceny výrobků s našimi cenami vůbec nekorespondují. Když my od mlékáren dostaneme historicky nejméně, ale mléčné výrobky jsou naopak nejdražší, je to samozřejmě špatně. Navíc drahé výrobky se tolik nekupují a celý problém se akorát prohlubuje," dodává Václav Bulín ze Zemědělského družstva vlastníků Štichovice.

Nabízelo by se, že zemědělské podniky během uplynulých dvou let musely snížit mzdy zaměstnancům. Podle Františka Krofty z Odbytového obchodního družstva v Potvorově by si to ale dovolili málokde. „Lidí v zemědělství je málo. Chybí provozní, agronomové, zootechnici… Snížit jim mzdy, tak odejdou i ti, kteří teď pracovat chtějí," tvrdí.