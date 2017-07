Výjimečný rok 2018 očekává výjimečné kulturní akce

Plzeň – Příští rok bude rokem výjimečných výročí: 100 let od vzniku Československa, 50. výročí pražského jara roku 1968 a také 25 let od rozdělení Československa.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/ Zdeněk Vaiz

Je to velká příležitost pro různé nekomerční spolky a organizace jak tyto události veřejně připomenout. Pokud se rozhodnou zorganizovat nějaké zajímavé akce, a to nejen týkající se těchto výročí, mohou požádat magistrát o kulturní grant pro rok 2018. „Na vyhlášený dotační program jsu vyčleněny čtyři miliony korun,“ potvrdil náměstek primátora Martin Baxa (ODS). Řekl, že radnice zvažuje i to, že by na akce připomínající tato výročí mohla zřídit speciální grant.

Peníze na roční kulturní granty jsou určeny k podpoře různých kulturních aktivit. Vloni město přispělo například loutkovým divadlům, bigbítovému Milníku času, Pilsner Jazz Bandu i heligonkářům, unii výtvarných umělců a dalším organizacím.

Projekty, které mají šanci na městské peníze dosáhnout, by se měly týkat plzeňského veřejného prostoru jako místa pro umělecká díla a kulturní animace, akce pro děti, mládež a začínající umělce, činnosti podporující kulturní tradice, zvyklosti či plzeňské osobnosti a události nebo akce reprezentující město Plzeň jinde v ČR v rámci prestižních festivalů a podobně.