Za pádem vrtulníku u Plas stojí příliš výrazné reakce pilota

Plasy - Za tragickou nehodou vrtulníku v srpnu 2016 stojí pravděpodobně příliš razantní reakce pilota během nácviku letu s vysazeným motorem.

Úřad pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) dokončil zkoumání nehody vrtulníku Robinson R44, který havaroval 16. srpna 2016 nedaleko letiště Plasy.

"Příčinou letecké nehody byl neadekvátní zásah do řízení při přechodu do cvičné autorotace (pilotování vrtulníku s vysazeným motorem - pozn. red.). V důsledku toho došlo ke ztrátě otáček nosného rotoru, která způsobila ztrátu vztlaku na listech nosného rotoru a to, že jeden z listů narazil do kabiny vrtulníku," uvádí komise ÚZPLN ve zprávě.

Pilot reagoval příliš razantně

V osudný den vrtulník pilotoval 43letý muž, na druhém pilotním sedadle byl přítomný zkušený 55letý instruktor. "Na instruktorem simulovanou závadu pohonu pilot reagoval včas, ale pravděpodobně příliš zbrkle a razantně," uvedla komise. "Pilot se dopustil série drobných chyb, které však opravoval neadekvátním způsobem," informuje zpráva.

Komise se zaměřila i na počínání instruktora. "Pravděpodobně si ve snaze co nejméně zasahovat pilotovi do řízení nevytvořil takové podmínky, které by omezovaly pohyby prvků řízení za přípustný rámec, aby mohl okamžitě korigovat vzniklé chyby v pilotáži," píše se ve zprávě. Stav, do kterého se stroj řadou chyb dostal už pak instruktor nemohl zvrátit.

Vrtulník se rozpadl za letu

Po sérii neadekvátních reakcí pilota jeden z listů vrtule zasáhl kabinu vrtulníku. Vlivem neustálého otáčení druhého listu se vrtulník rozkmital a utrhla se ocasní část. Vrtulník byl následným dopadem na zem zcela zničen. "Poranění obou členů posádky byla neslučitelná se životem a piloti zemřeli prakticky okamžitě po nárazu vrtulníku do země," uvádí se ve zprávě. Oba členové posádky byli způsobilí k ovládání tohoto typu vrtulníku a nebyli pod vlivem alkoholu nebo drog. Pitva také u obou mužů vyloučila zdravotní komplikace.

Přezkoumány byly i trosky stroje. Podle zprávy za nehodou nestojí stav vrtulníku či vady nebo únava materiálu. Vyloučen byl i střet s jiným strojem nebo s ptákem.

Cvičili i před nehodou

Instruktor v osudný den absolvoval ve vrtulníku již od rána postupně řadu letů se dvěma dalšími piloty. Cvičili mimo jiné i nouzové postupy a také autorotaci. "Výcvik probíhal bez problémů, instruktor byl soustředěný a vyrovnaný, ostatně jako vždy," uvedl jeden z pilotů k výcviku.

