VOŠ slavila 20 let od založení, přišli nejen tehdejší absolventi

Plzeň - Z vyšší odborné školy v plzni na Slovanech už od roku 1998 odcházejí absolventi s titul DiS., diplomovaný specialista v oboru.

Vyšší odborná škola v Pzni na Slovanch v těchto dnech oslavila spolu se stovkami svých absolventů 20 let od svého založení. Prakticky zaměřené studium a dlouhodobá praxe ve firmách v průběhu 3. ročníku dává studentům velkou šanci najít si svého zaměstnavatele již během studia. A to se opravdu daří.

Na setkání v areálu školy na Slovanech se úspěšní absolventi za 20 let existence vyšší odborné školy setkali se svými spolužáky a kantory. V rámci programu oslav se představili úspěšné absolventi – dnes manažeři a manažerky v úspěšných firmách. Všichni měli možnost ověřit si znalosti získané ve škole formou zábavných zápočtů a zkoušek. Například nafotit a nejnovějšími aplikacemi vyrobit narozeninové přání, absolvovat slepý test bramborových lupínků apod.

Program oslav byl zakončen třídními srazy v největší plzeňské restauraci a počtem absolventů tento narozeninový třídní sraz jistě aspiroval na zápis v Knize rekordů.

Vyšší odborná škola se může za dobu své dvacetileté historie pochlubit 1200 absolventy.

V pátek 2. 6. 2017 před třetí hodinou jsem měla trochu strach. Přípravy na setkání absolventů k výročí 20 let vyšší odborné školy při VOŠ a SPŠE Plzeň na Slovanech vrcholily. Odhadnout předem, jak se akce povede, je velmi těžké, i když jsme přípravě věnovali maximum.



A pak se to stalo. Přišli!!! A přišlo jich hodně, dokonce i se svými dětmi! Všichni odhodlaně plnili zábavné zápočty a zkoušky. Bylo to moc fajn nejen ve škole ale i následně v restauraci Na spilce, doslova to tam hučelo! A tak se stalo, že jsme se s našimi absolventy radovali až do zavíračky :).



Měla intenzivní pocit, že jsme všichni součástí školy s dobrým jménem, tradicí a úspěchem a že to není samozřejmost.



Pavla Procházková, VOŠ a SPŠE Plzeň, zástupkyně ředitelky školy