Vlaky a autobusy se přiblíží, s nádražím začne Plzeň letos

Plzeň – Pendlování cestujících má skončit, je to plzeňská rarita.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vlastimil Leška

Malé autobusové nádraží vedle současného vlakového chce začít v létě stavět radnice v Šumavské ulici. Má se tím zrušit jinde nevídaná věc – vlakové a autobusové nádraží každé na jiném konci centra města a mezi nimi pendlující cestující.

„Jsme evropskou raritou, protože máme mezi nádražími vzdálenost 3,5 kilometru," řekl náměstek primátora pro dopravu Petr Náhlík (KDU-ČSL).

Stavbaři zavřeli Mikulášskou, řidiče čeká rok a půl objížděk

Nový autobusový terminál chce radnice postavit na pozemcích Českých drah podél Šumavské ulice, výkupy ji přijdou na 20 milionů korun.

Stavba za 180 milionů

Celá stavba, kterou vznikne z místa u vlakového nádraží největší přestupní uzel ve městě, pak vyšplhá na 180 milionů Kč. „Zrychlí se přestupy mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy jako jsou vlaky, autobusy, tramvaje a trolejbusy," vysvětlil Náhlík.

Kde mají vyrůst další terminályKromě Šumavské ulice ještě v Kaplířově ulici, U Letiště a na náměstí Milady Horákové. Ve všech budou končit venkovské a příměstské autobusy, dál budou cestující pokračovat plzeňskou městskou hromadnou dopravou.

Nové autobusové nádraží má mít deset odjezdových a devět odstavných stanovišť, točnu trolejbusů dopravních podniků a také nový podchod k vlakovým peronům hlavního nádraží. Vyroste tu i parkoviště pro cestující včetně sociálního zázemí pro řidiče i cestující. „Předpokládáme, že vše bude dokončeno na podzim příštího roku, kdy budou už vybudovány nové železniční mosty u nádraží v Mikulášské ulici," dodal Náhlík.

Evropská dotace

David Malán z magistrátního odboru investic potvrdil, že město má ke stavbě veškerou nutnou dokumentaci včetně stavebního povolení. „Na jaře můžeme vypsat soutěž na dodavatele," uvedl Malán. Radní města schválili žádost o evropskou dotaci, která může dosáhnout až 100 milionů korun. „Bude to jedna z prvních žádostí, kterou chceme v rámci strategie ITI uplatnit," potvrdil primátor Martin Zrzavecký (ČSSD).

A co bude se starým autobusovým nádražím v Husově ulici? „Bude fungovat ještě nejméně deset let," řekl Náhlík. Na části směrem do Kotkovy ulice vznikne nové odstavné parkoviště pro auta. Pro celý prostor náměstí Emila Škody mezi autobusovým nádražím a Škodovkou je naplánována nová čtvrť s obytnými bloky a zelení.