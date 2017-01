Viktorka poprvé pozvala hosty do věží: bydlí v nich její nové fotbalové naděje

Plzeň – Pětiletá rekonstrukce fotbalového areálu končí.

„Stadion je šitý pro potřeby města. Lidé sem jezdí za fotbalem z celého kraje a je tu co čtrnáct dnů vyprodáno," řekl primátor Plzně Martin Zrzavecký (ČSSD). Podle majitele FC Viktorie Tomáše Paclíka má nyní klub i město jeden z nejmodernějších stadionů v zemi. Při rekonstrukci zmizela atletická dráha a trávník se posunul k tribuně. Postupně se dostavěla jižní, východní a severní tribuna, nové osvětlení, parkoviště a část vnitřních prostor a hlediště hlavní tribuny.

„Nečekal jsem, že mě přepadne taková nostalgie," svěřil se včera na stadionu ve Štruncových sadech fotbalista Pavel Horváth a zavzpomínal na své úplně první plzeňské začátky. „Byl jsem už na odchodu ze Sparty a jednou jsme jeli z Františkových Lázní do Prahy přes Plzeň, odkud jsem už měl nabídku. Tehdy jsem si říkal, proboha, je to hokejové město, stadion tu mají rozbitej, no to bude nádhera!!"

Akademie ve věžích

Za pár let je všechno jinak. Od jara 2011 opravovaný fotbalový stadion ve Štruncových sadech nasál přes půlmiliardy z městských peněz, dalších zhruba 90 milionů korun investoval klub FC Viktoria do dvou rohových věží.

Ty začaly sloužit zejména klubové fotbalové akademii: v severní věži jsou pokoje pro mladé viktoriánské naděje včetně denní místnosti s kuchyňkou a unikátním proskleným výhledem na hřiště. „Ubytovací kapacita je 23 míst a jsou tu hráči mezi 16-17 lety," potvrdil předseda výboru Viktoria Plzeň-fotbal, z. s., Petr Žitek s tím, že zázemí pro mladé talentované fotbalisty je tu špičkové.

Viktoriánská mapa

Jsou tu vybraní hráči z celého kraje, kteří tu přes týden bydlí, stravují se a trénují. Dostávají odsud i svačiny, aby měl klub jistotu, že se i mimo areál stravují podle přísných pravidel. Viktorii zajímá také jejich prospěch a kromě něj dbá i na výuku cizích jazyků, zejména angličtiny.

Částí jižní věže procházejí při zápasech fanoušci na stadion na hlavní tribunu. Je tu terapeutické zázemí s ordinacemi a v přízemí restaurace, přesněji stravovací zařízení sloužící lidem v areálu. Na zdi tu visí obrovská mapa světa s výrazně vyznačenými místy a logy klubů, kde už plzeňská FC Viktoria úřadovala. „Doufám, že budou přibývat," usmívá se majitel klubu Tomáš Paclík.

Veřejné peníze

Radnice zaplatila z městského rozpočtu až na věže celou rekonstrukci fotbalového areálu, vydala kolem půl miliardy korun. Kromě toho musela postavit za více než 100 milionů korun nový stadion atletům, protože ti museli ze Štruncových sadů pryč. Poslední práce za městské peníze se odehrály na hlavní tribuně, kde byly vyměněny sedačky a obměnou prošly podlahy, fasáda i rehabilitace hráčů v patře.

Otázka financování zázemí soukromého klubu se už několikrát řešila i na městském zastupitelstvu, kde opozice na takto investované miliony korun upozorňovala. Jako protiargument vždy zazní, že v Plzni je v posledních letech průměrná návštěvnost zápasů Viktorie vyšší než 10 tisíc lidí, což je v rámci ČR unikátní.