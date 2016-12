Věznice má novou kapli, spolupracoval na ní i architekt David Vávra

Plzeň – Skromná sklepní místnost, jíž vévodí velký dřevěný kříž. Staré cihly a pískovcové kvádry, vitráže s motivem Starého zákona ze spékaného skla. Dohromady šedesát metrů čtverečních. Řeč je o nové kapli, která byla v úterý slavnostně otevřena v plzeňské borské věznici.

S myšlenkou vytvořit na Borech novou kapli přišel na začátku loňského roku ředitel věznice Petr Vlk. „Náš kaplan Blažej Pelán do té doby vykonával bohoslužby v neutěšených prostorách a s tím jsme chtěli něco udělat," vysvětlil Vlk. Loni v březnu pak kaplanovi zavolal s tím, že našel prostory pro novou kapli.

„Měl jsem velkou radost. Bezprostředně poté jsme na tom začali pracovat. Už týden nato jsem měl partu dobrovolníků z řad vězňů, kteří začali otloukat zdivo, a celý projekt se tak postupně začal rodit. Denně sem chodilo pomáhat až osm odsouzených," popsal kaplan Blažej Pelán.

Projekt nové kaple si pod svá křídla vzal renomovaný architekt David Vávra, jehož Pelán před tím oslovil. „Zjistil jsem totiž, že on se podílel i na nové kapli ve věznici ve Světlé nad Sázavou, byť tam nešlo o historický objekt, jako je tomu u nás. Od prvního okamžiku byl velmi vstřícný. Přijel do Plzně, seznámil se s vězni a prohlédl si prostory. Poté dodal projekt, řekl nám, co dělat, konzultovali jsme například barvu omítek, výšku sekání zdiva a další věci. Navrhl kazatelnu, sám pak dělal okenní vitráže," nechal se slyšet Pelán.

Z původní kaple je tělocvična

Po roce a tři čtvrtě byly práce dokončeny a kapli vysvětil plzeňský biskup Tomáš Holub.

To, že se nové prostory pro bohoslužby nacházejí až ve sklepě, a tedy i o něco dál k nebi a Bohu, je svým způsobem zvláštní. „Jsou to speciální podmínky. Někdy dokonce říkám, že chodím do jámy lvové, paralelně s kaplí, ale v jiném křídle věznice, jsou totiž tzv. díry, tedy cely pro ty, kteří neposlouchají," směje se kaplan.

Věznice Plzeň, která je častěji označována jako věznice Bory a je největším kázeňským zařízením v Česku, byla vystavěna v letech 1873 až 1878. Její součástí byla původně i velká kaple, ta však zanikla v době komunismu a dodnes slouží jako tělocvična.