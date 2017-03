Ve Vítkovicích se útočník Procházka proklínal, teď se těší

Plzeň – Na tuhle sezonu bude hokejový útočník Martin Procházka (na snímku) ještě dlouho vzpomínat. Do Plzně přišel v závěru ledna ze Sparty a už toho stihl víc než za celou dobu předtím. „Semlelo se to fakt nečekaně," souhlasil třiadvacetiletý dravec.

Martin Procházka (na snímku) zažívá nejvydařenější štaci sezony.Foto: DENÍK/Milan Říský

Škodovce pomohl do předkola play-off, když v závěru základní části přispěl gólem k nutnému zisku bodu právě na Spartě. A ve čtvrtfinále ho čeká srážka s Libercem, třetím klubem, v němž v sezoně působil. „Doufám, že vyhrajeme první zápas stejně jako Kometa na Spartě," přál si Procházka.

Co pro to bude třeba udělat?

Jít do toho naplno, na sto procent. Ve středním pásmu neztrácet puky, což je omleté pravidlo, ale v Liberci platí asi dvojnásobně. A tlačit se do brány. Mají sice výborné gólmany, ale když je zasypeme střelami, tak se něco musí uchytit.

Když jste v pátém utkání předkola ve Vítkovicích namazal soupeři na vyrovnávací gól, to muselo být asi peklo?

Šílený. Proklínal jsem se, a i když mě kluci uklidňovali, tak jsem se jen modlil, abychom vyhráli.

Může vám euforie z postupu do čtvrtfinále v souboji s Tygry pomoci?

Doufáme. V týmu je pohoda, jsme rádi, že jsme čtvrtfinále udělali, ale ještě nechceme končit. Liberec je sice favoritem, ale my nemáme co ztratit a do zápasů můžeme jít s čistou hlavou.

Jak vzpomínáte na svůj krátký pobyt v Liberci?

Jen v dobrém. Byla tam super parta, dobrá organizace a vyhrávalo se. O to víc je teď chci porazit. Trošku jsme se už hecovali s libereckým Jardou Vlachem. Ale jen zlehka. S tím bych se zrovna nechtěl dostat do křížku (smích).