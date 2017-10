Vánoční kapr letos mírně podraží

Plzeňský kraj – Rybářům komplikuje práci nedostatek vody.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv Deníku

Už v týdnu rybáři vyloví první z větších vodních ploch v kraji, Dvorský rybník ve Zbiroze. Rybáři napříč krajem se shodují, že cena ryb oproti loňskému roku mírně stoupne.

Společnost Klatovské rybářství, která hospodaří na stovkách rybníků, odstartovala tradiční podzimní výlovy už koncem září. „Začali jsme s menšími rybníky a s rybníky, které trpí nedostatkem vody,“ uvedl ředitel Klatovského rybářství Václav Voráček a dodal, že kontrolní odlovy ukázaly, že v některých rybnících právě kvůli nedostatku vody ryby nepřibraly tak, jak rybáři očekávali. Leckde škodili také rybožraví predátoři – volavky, kormoráni, vydry či norci. Potěšitelné naopak je, že ryby jsou zdravé a v dobré kondici.

„Chceme letos slovit cca šest set tun kapra a dalších asi padesát tun vedlejší ryby – amur, tolstolobik, lín, štika a další. Zhruba polovina produkce jde na export, zejména do Německa a Polska,“ uvedl Voráček. Dodal, že vánoční kapr bude letos zřejmě dražší než vloni. Zdražení však bude jen minimální, o korunu či dvě na kilogramu.

Příští sobotu roztáhnou sítě rybáři v Plasích, navíc slíbili, že loňská cena za kapra (85 Kč/kg) zůstane. „Kromě živých budeme na hrázi prodávat i ryby pečené,“ zve předseda plaských rybářů a zároveň starosta města Zdeněk Hanzlíček.

Největším chovatelem ryb na Rokycansku je Rybniční správa J. C. Mannsfelda Zbiroh, která bude část ryb prodávat ve zbirožských sádkách hned po výlovu. „Vzhledem k tomu, že je málo vody, budou problémy se sádkováním. V chodu bude okysličování a vzduchování vody i čerpadla, která budou část vody vracet do Čápského rybníka nad sádkami,“ informoval šéf colloredo-mannsfeldských rybníkářů Radek Jandera. A právě kvůli sádkování půjde podle něj cena ryb nahoru.

Každoročně je jednou z největších rybářských událostí výlov Regentu, největšího rybníku v tachovském okrese. Letos je naplánován na 19. a 20. října. „Lidé si mohou na hrázi zakoupit živé kapry, amury a další ryby. Připraveny budou samozřejmě i uzené ryby, či různé pochoutky jako například rybí hranolky,“ řekl jednatel společnosti Rybářství Mariánské Lázně Zdeněk Mašek. Ceny ryb nemají stanovené.

Vylovené ryby nejsou jen pro návštěvníky výlovu či do sádek například v nedaleké Plané. „Velkou část vyvážíme do ciziny, zejména do Maďarska, Polska a Německa,“ dodal Mašek.

Sérii uzavře koncem listopadu nejočekávanější výlov na Plzeňsku – Drahotínský rybník mezi Zručí a Druztovou. „Bude to jediný výlov, v Plzni není co lovit. Vypuštěný Senecký rybník čeká na odbahnění, v ostatních je málo vody,“ řekl Jaroslav Frydrýn Správy veřejného statku města Plzně s tím, že od Drahotína mohou lidé čekat to, co vždy. Jen s tím rozdílem, že ryby asi mírně podraží.

Kam na výlov v Plzeňském kraji

▸ středa 11. října – Dvorský rybník ve Zbiroze (RO)

▸ pátek 13. října – Dalovák u Čejkov (KT)

▸ sobota 14. října – rybník v Sytně (TA)

▸ sobota 14. října – Velký rybník v Plasích (PS)

▸ 19. a 20. října – Regent u Chodové Plané (TA)

▸ úterý 24. října – rybník Korytný u Oselců (PJ)

▸ úterý 24. října – Mýtský rybník (RO)

▸ čtvrtek 26. října – Všerubský rybník (DO)

▸ pátek 27. října – Dolní Hornometelský rybník (DO)

▸ 31. října a 1. listopadu – Myslív velký (KT)

▸ středa 1. listopadu – Černý rybník u Babylonu (DO)

▸ 1. a 2. listopadu – rybník Štěpán u Mýta (RO)

▸ pátek 3. listopadu – Nový rybník u Starého Sedliště (TA)

▸ pondělí 6. listopadu – Smolovský rybník (DO)

▸ úterý 7. listopadu – rybník ve Dvorci u Nepomuka (PJ)

▸ středa 8. listopadu – rybník v Mezholezích (DO)

▸ 9. a 10. listopadu – Liščí rybník u Čečkovic (TA)

▸ pátek 10. listopadu – Nezamyslický rybník (KT)

▸ středa 15. listopadu – rybník v Merklíně (DO)

▸ čtvrtek 16. listopadu – rybník Novec u Nalž.Hor (KT)

▸ sobota 25. listopadu – Drahotín u Druztové (PM)

▸ sobota 25. listopadu – rybník U Šišků v Dožicích (PJ)