Valentýnský electro swing ozdobí i Mydy Rabycad

Plzeň – V pátek 17. února rozhýbe Kulturní dům Peklo už sedmý taneční večer Electro Swing Plzeň.

Žofie DařbujánováFoto: DENÍK/Pavel Korelus

Z nabídky interpretů bude vyčnívat skupina Mydy Rabycad, která v Plzni vystupovala vůbec na prvním electroswingovém večeru a od té doby urazila kus cesty. Velké sólové koncerty hraje u nás i v zahraničí, vystupuje na festivalech…

A zpěvačku Žofii Dařbujánovou zná také plzeňské divadelní publikum. V západočeské metropoli už hrála Divou Báru, momentálně je k vidění v muzikálu Kdyby 1000 klarinetů.

Vystoupení Mydy Rabycad v Pekle bude pro vaše fanoušky možnost vidět vás po nějaké době opět jinde než na velkých pódiích. Na tančírnách jinak už moc nebýváte.

Je to pravda, i když tančírny hrajeme rádi pořád, protože jsme na nich jako kapela vyrostli. Electro swingem jsme odstartovali a vlna zájmu o něj nám hodně pomohla. Tančírny mají své kouzlo a já je mám ráda, protože při nich dokážu vypnout a zmizet do jiného světa, do jiné doby. Takže když teď máme příležitost, rádi se jí chopíme.

Chodíte na tančírny i sama, aniž byste vystupovala?

Moc ne, protože často hrajeme a je to muzikantská daň, že kolikrát ani nemáme čas na kamarády.

Myslíte, že plzeňské tančírně budete muset nějak přizpůsobit výběr skladeb? Nebo délku vašeho vystoupení?

Ani ne, protože rádi hrajeme všechno a časově omezené bývají spíš festivaly, kdy má každá kapela tak tři čtvrtě hodiny a musí skončit. Tady to ale nehrozí a myslím, že zahrajeme plný set, kde bude všechno, co se dá, ze staré i nové desky. Určitě zahrajeme i nový singl. Času na to bude dost, víc jak hodinu to určitě dá, odpálíme to bez omezení.

KD Peklo máte ráda, co se vám na něm líbí?

Hlavně ten sál. Mám hrozně ráda, když jsou sály ještě prázdné. Můžu si je celé projít, mají taky úplně jinou akustiku a nejraději bych si tam vždycky lehla na zem a dívala se do stropu. Sál Pekla je moc pěkně řešený.

Co vlastně vy a Divadlo J. K. Tyla? Uvidíme vás v něčem novém?

Jsem ráda, že mě po Divé Báře do plzeňského divadla zase vzali a doufám, že se letos kromě Klarinetů objevím ještě v dalším představení.