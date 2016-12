Václav Žákovec bude mít na Nový rok volno. Hraje prý až druhého

Dobříč – Gottovy písně jsou klasika, říká muzikant z Dobříče.

Tvůrčí dílnu má Václav Žákovec domaFoto: DENÍK/Pavel Korelus

Domluvit se před Silvestrem na rozhovoru s Václavem Žákovcem, muzikantem známým návštěvníkům tanečních zábav, slavností a jiných akcí v celém kraji, je možné. Ale má to jednu podmínku: „Musíme se sejít dopoledne, každý večer někde hrajeme."

Takhle napilno máte vždycky koncem roku?

Je to normální, protože mám stálé štace. Tenhle týden to jsou v úterý Kyšice, ve středu Spilka, ve čtvrtek jedu do Hrádku u Rokycan, to je taky každoroční věc. V pátek jedu výjimečně k Příbrami na oslavu jedné devadesátileté babičky, která nás chce vidět, a na Silvestra budeme ve Startu ve Skvrňanech.

Ale v neděli bude volno, ne?

Hraju až druhého. (smích) Potom třetího a zase v pátek a v sobotu. Hraju minimálně čtyři pět akcí týdně.

Jen teď nebo i během roku?

Během roku taky, práce je hodně, což je dobře. Máme samozřejmě taky vymezený čas na dovolenou, což je 14 dnů v srpnu. A teď, díky tomu, že jsem vloni byl tři měsíce zdravotně mimo provoz a musel jsem něco zrušit, mám možnost mít volno ještě týden na začátku května.

Kde jste touto dobou nejčastěji k vidění a slyšení?

Teď to určitě jsou a budou plesy, kam jezdíme s celou kapelou. V ní nás dnes je šest, ale bývala větší, tvořilo ji deset až dvanáct lidí. Všechno je ekonomika. Dříve na bály chodilo více lidí, třeba v Kozojedech jsem jich na mysliveckém plese zažil až 650. A cena kapel byla nižší, za minulého režimu každá spadala do nějaké třídy, měla nějakou cenu a s tím se nedalo nic dělat. Mimochodem na Kozojedy nedám dopustit. Hraju 47 let a tam jsem snad žádný bál nevynechal.

Nejčastěji ovšem nejezdíte s kapelou, nýbrž jako duo s Aničkou Volínovou.

Ano, teď už spolu budeme vystupovat třicátý čtvrtý rok.

A jako profesionál se muzikou živíte dvacet let. Co se za tu dobu kromě návštěvnosti bálů změnilo?

Třeba to, že už mám nějaký věk, takže noční zábavy ne že nemusím, ale jsem rád, když je nemám. Čili většinou hrajeme odpolední akce i ve všední den, většinou pro kluby důchodců, protože ta starší generace se pořád chce potkávat, popovídat si, zatančit.

Co od vás chtějí lidé slyšet?

Klasika jsou písně Karla Gotta, všelijaké Montgomery, volovinky jako Večerníček pro dospělé, Olympic… To jsou trvalky.

Nicméně skládáte také vlastní věci. Hrajete je?

Určitě, třeba ty místopisné. Mám Oborskou polku, Kozojedské máje, Dobříčský valčík… Lidem uděláte radost, když jim zahrajete o jejich vesnici.