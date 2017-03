V Plzni začala sbírka Voda pomáhá. Peníze půjdou i dětem či rodinám

Plzeň – Diakonie Západ chce v květnu oslovit 11 tisíc lidí. Sbírka už pomohla nahradit státní dotace.

Vodu jako odměnu za 30korunový příspěvek na náměstí Republiky nabízeli ředitelka Diakonie Západ Lucie Petříčková a koordinátor sbírka Tomáš Benda.Foto: Deník / Korelus Pavel

Sbírkové dnyKdy se budou konat?

29. až 31. května 2017



Kde se budou konat?

Plzeň, Karlovy Vary, Cheb, Sokolov, Klatovy, Rokycany, Mariánské Lázně, Tachov, Domažlice, Sušice, Stříbro, Přeštice, Nýřany, Dobřany, Planá, Horažďovice, Kdyně, Holýšov



Na webu vodapomaha.cz se mohou hlásit zájemci z dalších obcí a měst i dobrovolníci, kteří by chtěli vodu prodávat.

„Je dobrá,“ pochvalovala si na sobotním plzeňském farmářském trhu žena, která od stánku Diakonie Západ odešla s půllitrovou PET lahví pramenité vody. Bylo to poprvé, kdy Diakonie vyrazila s novou sbírkovou kampaní Voda pomáhá doslova mezi lidi.

Vodu ze šumavského pramene v Černí v Pošumaví nabízela jako odměnu za třicetikorunový příspěvek a nabízet ji bude dál. S kampaní se budou setkávat obyvatelé celého kraje při různých akcích a na konci května při třídenních Sbírkových dnech.

Komu voda pomáhá?

Ti, kdo si lahev koupili v sobotu, podpořili dopravu klientů Diakonie Západ do jejích zařízení. „Je to služba, kterou stát přestal předloni dotovat. Přitom převážná většina klientů by se bez našeho svozu do zařízení nemohla dopravit,“ řekl mluvčí Diakonie Libor Janíček.

Čtěte také: Minipivovarů stále přibývá. Na Plzeňsku i v celém Česku

Na webu vodapomaha.cz je ještě pět dalších projektů jako Plavání pro děti v náhradní péči nebo Skupinové aktivity pro rodiny v obtížné situaci. „Výtěžek z kampaně Voda pomáhá budeme mezi projekty rozdělovat. Pokud ale někdo bude chtít podpořit jeden konkrétní, může,“ pokračuje Janíček.

Ředitelka Diakonie Západ Lucie Petříčková byla ve stánku, který v sobotu vodu nabízel. Zájem o pomoc druhým byl. „Dělalo to na mě dobrý dojem,“ řekla.

Sbírkové dny se budou od 29. do 31. května konat minimálně v 18 západočeských městech. Ulicemi budou procházet dobrovolníci, pracovníci i klienti diakonie s kasičkami a lahvemi vody. Organizátoři věří, že v těchto dnech přispěje alespoň 11 tisíc lidí.

Mohlo by vás zajímat: Arabfest nabídl egyptská jídla a chutnal