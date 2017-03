V Plzni se konal turnaj v deskové hře Scrabble. Slova skládal i jaderný fyzik

Plzeň – I zkušený hráč si musí někdy vyměnit písmenka.

Petr Kuča na sobotním turnaji v Plzni. Foto: DENÍK/Andrea Pánková

Jaderný fyzik Petr Kuča je spoluzakladatelem České scrabblové asociace. Deskovou hru, při níž se z vylosovaných písmenek skládají slova, hraje už čtyřicet let. A v sobotu si ji přijel zahrát i do Plzně, kde se vůbec poprvé konal kvalifikační turnaj na mistrovství republiky.

„K této hře jsem se dostal kdysi dáno na koleji, kde jsme tenkrát hráli anglický scrabble," vzpomíná dvaašedesátiletý Petr Kuča z Prahy. „A když se pak asi po dvaceti letech objevila česká verze, tak jsme s několika kolegy založili Českou scrabblovou asociaci," popisuje zkušený hráč. „Je to zajímavá hra, k níž člověk nepotřebuje techniku ani svaly, stačí mu hlava," doplňuje.

K deskové hře má blízko celá jeho rodina. „Když děti vyrůstaly, tak jsme jezdili na turnaje dokonce v pěti, prostě celá rodina," usmívá se jaderný fyzik, který pracuje ve Státním ústavu radiační ochrany.

Při turnajích už prý po tolika letech nervózní není. S vymýšlením slov má však i on někdy potíž. „Někdy si ta písmenka prostě musíte vyměnit, protože nejde jen o to vytvořit nějaké slovo, ale musím myslet i na to, zda bude možné něco vytvořit z těch zbývajících. Při měnění písmen však vzniká riziko, že si vylosujete ještě horší písmenka, než jste měli, a že se to občas stává," směje se Petr Kuča.