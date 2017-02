V Plzeňském kraji chybí specialisté i nekvalifikovaní lidé

Plzeňský kraj – Uchazečů je dostatek, firmy i tak nemohou sehnat zaměstnance.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vlastimil Leška

Montážní dělník, obsluha strojů, programátor, kuchař nebo zdravotní sestra. To jsou profese, které v Plzeňském kraji nejvíce chybí. Informaci Deníku potvrdil Tomáš Moravec z krajské pobočky Úřadu práce.

Řemeslnické profese

Firmy nové zaměstnance hledají neustále přesto, že v kraji byla koncem ledna druhá nejnižší nezaměstnanost v celé republice.

„Zaměstnance shání zejména společnosti v průmyslových zónách kraje. Problémy najít vhodné zaměstnance mají také malé a střední podniky, a to především v řemeslnických profesích," uvedl Moravec. Dlouhodobě je v kraji podle něj také nedostatek zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách.

Odchod za vyšší výplatou

Velkým problémem je i odchod kvalifikovaných lidí do zahraničí za vyšší výplatou. „Je to otázka hlavně Domažlicka a Tachovska, kde narážíme na takzvané pendlery, kteří denně dojíždějí do Bavorska," informovala v úterý v rámci diskuzního projektu Deník s vámi - Setkání s hejtmanem ředitelka Regionální hospodářské komory Radka Trylčová. Podle ní v kraji chybí i nekvalifikovaní lidé.

Podobnou situaci jako na Úřadu práce mají i plzeňské pracovní agentury. Shánějí především zaměstnance na manuální a technické pozice. „Největší zájem je o operátory výroby, dále také o řidiče vysokozdvižných vozíků," řekla Nina Tomíšková z agentury Presente.

Přístup a chuť pracovat

Podle aktuálních údajů Úřadu práce bylo k poslednímu lednu v Plzeňském kraji celkem 15 062 uchazečů o práci, přičemž volných míst bylo celkem 9985. Zda je uchazeč o práci absolvent nebo má letitou praxi či jaký je jeho věk nebo pohlaví podle Moravce není pro firmy určující. „Mnohem důležitější je osobnost konkrétního člověka, jeho přístup, zájem o práci a chuť pracovat," dodal.

Nedostatek lidí některé firmy řeší i podporou školství. „Zapracovali jsme učivo týkající se zpracování plastů, firma jej sponzorovala. V prvním roce šlo o 12 absolventů, společnost si je pochvaluje," uvedla během diskuze Deník s vámi ředitelka SOU Domažlice Zdeňka Buršíková.

Podíl nezaměstnaných v Plzeňském kraji v lednu vzrostl z prosincových 3,6 % na 3,7 %. Nezaměstnanost se zvýšila v šesti ze sedmi okresů kraje, stagnovala v Plzni. Nejvíce, o tři desetiny bodu na 5,2 %, vzrostla na Tachovsku, kde je dlouhodobě nejvyšší podíl nezaměstnaných v kraji.

Srovnání uchazečů a volných míst

(údaje za prosinec 2016)

Okres Uchazeči Volná místa Domažlice 1647 1168 Klatovy 2364 1394 Plzeň-jih 1458 897 Plzeň-město 4341 3634 Plzeň-sever 1913 962 Rokycany 1117 633 Tachov 1815 1522

Žádané profese: Svářeč, stavební inženýr, obsluha CNC strojů, programátor, mechanik, řidič nákladního automobilu, zdravotní sestra, kuchař, zámečník

Zdroj: Úřad práce