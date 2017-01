V Plzeňském i Karlovarském kraji padly dnes teplotní rekordy

Plzeň - V Plzeňském i Karlovarském kraji padly dnes ráno teplotní rekordy sledované dlouhodobě meteorology pro tento den. "Největší mráz v Plzeňském kraji byl v Konstantinových Lázních na Tachovsku, a to minus 23,2 stupně Celsia, na Klínovci v Karlovarském kraji naměřili minus 19,2 stupně," uvedl Martin Adamovský z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni (ČHMÚ).

Kroměřížsko zasáhly mrazy. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jana Rohanová

"V Konstantinových Lázních, kde funguje měřicí stanice od roku 1972, byl poslední rekord pro tento den z let 1979 a 1985, a to minus 23 stupně Celsia," doplnil. Teploty pod 20 stupni naměřili meteorologové ve třech ze zhruba 20 stanic v Plzeňském kraji, které měří teplotu desítky let, ale každá různě dlouho. Ve Stříbře na Tachovsku bylo minus 21,1 stupně, v Nepomuku na jihu Plzeňska minus 20,8 stupně.

V Karlovarském kraji registrovala mráz pod 20 stupni polovina stanic. Na Klínovci byl dosavadní rekord minus 13,5 stupně Celsia z let 1992 a 1997. Absolutní rekord pro tento den je v Karlovarském kraji z roku 2012, a to minus 22,8 stupně Celsia.

Vůbec nejnižší zimní teplotu naměřili dosud meteorologové na západě Čech v Klatovech v roce 1939, a to minus 32 stupňů; ve městě se sledují hodnoty kontinuálně už od roku 1912. V Nepomuku, kde se měří od roku 1941, to bylo dokonce minus 32,2 stupně v roce 1956.

Na Šumavě nad ránem naměřili minus 34,5 stupně Celsia

Teplota na šumavské Rokytské slati klesla dnes nad ránem na minus 34,5 stupně Celsia. Šlo zatím o největší mráz v této zimě, v minulosti tam však bylo už i přes minus 35 stupně. "Hranici minus 30 stupňů evidovali dnes meteorologové také na dalších místech Šumavy,"řekla Miloslava Starostová z českobudějovického hydrometeorologického ústavu.

Třicetistupňový mráz byl také například na stanici Perla poblíž Kvildy na Prachaticku nebo na Březníku u Modravy na Klatovsku, kde se teplota dostala na minus 33,8 stupně.

Silné mrazy evidovali meteorologové v celém Jihočeském kraji. V Černé v Pošumaví bylo například minus 22 stupňů Celsia. "V noci na neděli bude opět mrznout, ale takových extrémních hodnot už teploty dosahovat nebudou," uvedla Starostová. Způsobí to oblačnost a sněžení, což bude rozdíl oproti jasné noci na dnešek.