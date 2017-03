Panel Deníku: V ohrožení jsou rodiny i matky samoživitelky

Plzeňský kraj – Zvýšení přídavků na děti je sice dobrá zpráva, ovšem rodinná situace se vždy musí řešit komplexně, domnívá se vedoucí sociální práce a metodiky sociálního bydlení plzeňského magistrátu Karolína Vodičková.

Mezi časté klienty, kteří vyhledají pomoc odborníků, patří totiž lidé s nízkým příjmem, závislí na sociálních dávkách a obvykle i zadlužení. A jich se zvýšení netýká.

83%

Podle 82,6 procent panelistů Deníku z Plzeňského kraje zvýšení přídavků na děti mladým rodinám pomohlo, zbytek je přesvědčen o opaku. Odpovídalo 46 lidí.

Jedním takovým případem je plzeňský pár, jenž má sedmiletou dceru a kvůli tíživé finanční situaci bydlí v městském bytě. „Oba jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Žena má zdravotní problémy. Pracovala v chráněné dílně, ovšem to bylo časově omezené," popsala Vodičková. Pro partnery se staly jediným zdrojem příjmů sociální dávky. O ně ale vlastní chybou přišli. „Známí jim poradili, aby si pořídili živnostenské listy, ačkoli podnikat nechtěli. O celé záležitosti špatně komunikovali s úřadem," doplnila.

Pár následně přestal platit nájem. Teď jim kvůli dluhu hrozí vystěhování. „Aby neskončili s dcerou na ubytovně, snažíme se jim, ještě ve spolupráci s neziskovou organizací, pomoci. Důležité je, aby si nastavili splátkový kalendář a našli si práci," nastínila řešení problému Vodičková. Podpora rodiny je možná díky pilotnímu projektu, který město Plzeň letos odstartovalo. Týká se především sociálního bydlení a prevence ztráty bydlení.

Mezi ohrožené klienty patří rovněž matky samoživitelky. Do podobné situace se podle ní může dostat například také osamělý senior, který je dlouhodobě hospitalizovaný v nemocnici, a nikdo za něj neplatí nájem.

Vladislav Galuška, 51 let, generální manažer, hlavní trenér a předseda Klubu vodních sportů Sušice

Ano – pokud to jde opravdu do dětí, je to pořád málo. Pokud za to nakupuje rodič chlast a cigarety, není o čem mluvit.

Stanislav Vrba, 21 let, vysokoškolák, fotograf, finalista Czech Press Photo

Ne, stejně je nikdo normální nedostane.

Tomáš Nejdl, 37 let, prokurista rodinné firmy v Klatovech

Tuším, že mě se to s jedním dítětem nedotklo, ale dotčeným to určitě neublížilo. Jen houšť.

Jiří Böhm, ředitel oblastního spolku Českého červeného kříže v Klatovech

Ano, ale musí se ohlídat zneužití u nepřizpůsobivých rodin.

Hana Kristová, 58 let, šéfka Galerie Klatovy/Klenová

Ano. Finančně určitě, sociálně s otázkou vzhledem ke zneužívání přídavků sociálně nepřizpůsobivými. Mnohem lepší by bylo výrazné snížení daňové zátěže pomocí odečitatelných položek na děti. To by zároveň podpořilo snahu přinutit černé pasažéry sociálního systému k aktivnějšímu vyhledávání práce.

Jindřich Sojka, 46 let, advokát a předseda fotbalového klubu SK Klatovy 1898

Ano. Každé zvýšení příjmů je pro rodiny, zvláště s malými dětmi, přínosné a potřebné.

Čestmír Kříž, 51 let, ředitel ZŠ Sušice, Lerchova ul.

Ano. Rodinám, které jsou závislé na dávkách, pomohlo, ale za výchovnější pokládám daňové zvýhodnění.

Jaromír Kolář, 46 let, ředitel SOŠ a SOU v Sušici

Každé zvýšení a každý příspěvek určitě pomůže. Otázka je, zda je dostačující, protože demografický vývoj mluví opačně.

Jaroslava Kopecká, 46 let, Klatovy, pořadatelka modelingových kurzů

Ne. Bylo by dobré se zamyslet nad tím, jaké přídavky na děti jsou v jiných státech třeba v Rakousku, Německu… a srovnat s přídavky na děti u nás. Myslím si, že je to na zamyšlenou.

David Blažek, 35 let, ředitel MKS Stříbro

Ano. Mladé rodiny by měly být podporovány, mimo jiné skrze optimálně vysoké přídavky na děti.

Karel Neuberger, 56 let, manažer, místopředseda Hornického spolku ve Stříbře

Řekl bych, že ne. Osobně bych nechtěl být v kůži dnešních mladých lidí, pokud nemají rodiče, kteří jim pomůžou a přispějí.

Karel Johana, 70 let, Tachov, bývalý učitel SPŠ Tachov

Určitě. Těm, co chtějí pracovat a pracovali, bych přídavky nadále zvyšoval.

Vladislav Moravec, 69 let, předseda představenstva ZD Vlčák Černošín, atletický trenér

Ano. Každé zvýšení pomůže. Otázka komu a kolik.

Josef Rídl, 74 let, průvodce na hradě Přimda

Ano. Každá koruna pro mladé je dobrá.

Václav Hudeček, 73 let, bývalý policejní důstojník z Tachova

Ano. Pro mladou rodinu je každá koruna dobrá.

Renata Kozlerová, ředitelka ZŠ v Rozvadově

Ano. Mladým rodinám zvýšení přídavků na děti samozřejmě pomůže, ale otázka je, jak jsou finanční prostředky přidělovány a v jaké výši. I když stále platí, že každá koruna je dobrá. Jde o to, aby byly využity opravdu pro děti!

Libuše Sittová, 37 let, podnikatelka, Dvůr Krasíkov

Ano. Otázkou ale je, zda přídavky jsou efektivně rozdávány těm správným a potřebným.

Václava Jandečková, 43 let, Kdyně, spisovatelka

Ano. Podpora mladých rodin s dětmi je důležitá

Martin Volf, 45, majitel Muzea techniky a řemesel v Kolovči

Ano. Každá koruna navíc je pro mladé rodiny dobrá.

Josef Kuneš, 37 let, ředitel domažlické umělecké školy, folklorista, muzikant

Jakékoliv zvýšení přídavků na děti rodinám pomůže. Otázka je vždy jeho výše.

Miroslav Jedlička, 55 let, předseda Sportovní a tělovýchovné organizace Rokycanska, významná fotbalová osobnost

Ano. Zvýšení přídavků je pochopitelně správný krok. Jen bych se více zaměřil na ty, jimž se pracovat nechce a nedokážou podpořit partnerku na mateřské dovolené.

Petr Kounovský, 52 let, ředitel Domova sociálních služeb v Liblíně

Ano. Každá koruna je pro mladou rodinu vítaná.

Jana Aubrechtová, 56 let, ředitelka knihovny v Rokycanech

Ano. Mladým rodinám s dětmi, kde alespoň jeden rodič pracuje nebo si práci aktivně hledá, by stát měl přispívat ještě více.

Rostislav Judl, 46 let, učitel a ředitel ZŠ a MŠ Mirošov

Ano. Rodiny s malými dětmi jsou více ohroženou skupinou než důchodci. Stát by si měl více vážit rodin s dětmi.

Milada Mužíková, 53 let, zást. řed. Gymnázia a SOŠ Rokycany

Zvýšení přídavků na děti je vždy vítaným příspěvkem do rozpočtu mladých rodin.

Pavel Moulis, 49 let, šéf Záchranné stanice živočichů Rokycany

Ano. Mladým lidem se zcela jistě hodí každá koruna navíc.

Petr Kůs, 63 let, výkonný ředitel agentury AM art Rokycany

Ano. Každá koruna je pro mladé rodiny dobrá.

Roman Černík, 53 let, ředitel Johan centra, umělecký šéf Moving Station v Plzni

Ano, ale zas jde o jednotlivost na dlouhodobě důležité a systémové podpoře mladých rodin a rodin vůbec.

Přemysl 'Švejk' Kubišta, 61 let, herec, zpěvák, moderátor

Poslušně hlásím, že ano. Každá koruna dobrá.

Martin Fojtíček, 46 let, ředitel Ledovce, spolku, který pomáhá lidem s duševním onemocněním

Neumím posoudit. Obecně je v rodině s nižšími příjmy každá koruna dobrá, tak tedy ano.

Lenka Klasnová, 39 let, loňská vítězka projektu Žena regionu a ředitelka Nadačního fondu Šance onkoláčkům

Ano určitě, vnímám i u maminek vážně nemocných dětí, které registrujeme v naší organizaci, nicméně v tomto ohledu rodiny narážejí na schvalování příspěvku pro onkologicky nemocné dítě. Pokud se jim příspěvek podaří získat, tak opravdu s velkými obtížemi. Přitom dítě v onkologické léčbě a i dlouhou dobu po ní, potřebuje skutečně mnohem víc péče než zdravý jedinec v jeho věku. Soudím sama ze své zkušenosti, ale i ze skušeností ostatních maminek.

Ale zvýšení je rozhodně kladným přínosem.

Jiří Boudník, 47 let, plzeňský architekt a spisovatel

Ano, celkově potřebujeme více dětí, jinak se vzniklé vakuum vyplní jinak.

David Křížek, 44 let, jachtař a mořeplavec, trenér Sportovního centra mládeže

Místo rozdávání peněz mi přijdou rozumnější daňové úlevy. Mladým rodinám pomůže každá koruna. Jde o to, zda je to koncepční krok.

Vlastimil Volák, 44 let, ředitel plzeňského Techmania Science Centra

Ano. Každé zvýšení přídavků lidé přivítají. Otázkou zůstává, zda-li to je nezbytné a zda-li i tato sociální dávka má být plošná, nebo adresná. Má-li být cílem sociálních dávek řešení ekonomických nerovností ve společnosti (solidarita), pak by měla směřovat jen k potřebným.

Jan Košťál, 50 let, plzeňský grafik

Dle mého názoru ne. Je to o výpočtu, zda má na ně rodina nárok. Na mě to působí jako „pomoc v nouzi" a dost rodin je mírně za hranou, a přídavky tudíž nemá. Pomoc mladým rodinám se mi vybavuje jen z předvolebních plakátů.

Vladimír Jarý, stříbrný medailista z OH v Mnichově (házená)

Nepomohlo, nemyslím si, že pro založení rodiny jsou motivací přídavky na děti.