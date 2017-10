V MHD můžete ušetřit

Plzeň – S novou mobilní aplikací je jízdenka levnější o pět korun.

Pět korun z každé jízdenky mohou od října až do konce roku ušetřit cestující v plzeňské MHD. Co pro to udělat? Při placení využít mobilní aplikaci Moje Plzeňská jízdenka a digitální peněženku Masterpass.

„Mobilní telefon je nedílnou součástí našeho každodenního života. Proto jsme ve spolupráci se společností Mastercard vyvinuli mobilní aplikaci, kde si naši zákazníci mohou jízdenku zakoupit jednoduše jedním kliknutím a bez dalších poplatků,“ uvedl ředitel Plzeňské karty Martin Chval.

Sleva za jízdenku ve vnitřní zóně Plzně může činit i desítky procent a ve vnější části města převyšovat polovinu.