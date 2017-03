V Brdech hořelo vřesoviště na bývalé dopadové ploše Jordán

Brdy – V úterý zasahovaly desítky jednotek hasičů v Brdech, nedaleko obce Malá Víška na Berounsku.

Ilustrační fotoFoto: HZS ZK

Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, protože hrozilo, že oheň se rozšíří do okolních porostů. Zasahovat musel také vrtulník s bambivakem.

Na místo vyjížděli také zbirožští hasiči. Na dopadové ploše Jordán začalo hořet krátce před třináctou hodinou. Zatím není jasné, co požár způsobilo, ale spekuluje se, že mohl být zapálený úmyslně. Naštěstí se z hlediska ochrany přírody nestalo nic závažného. Problém byl v době zásahu hlavně v tom, aby se oheň nerozšířil do lesních porostů. To by mohlo mít nedozírné následky.

Vřesoviště vznikla na dopadových plochách zrušeného vojenského prostoru Brdy odlesněním, dlouholetým působením požárů a mechanickým narušováním půdy během vojenských cvičení. „Vřesovištím požáry neškodí, řízené vypalování je dokonce součástí plánu péče o tato jedinečná místa," sdělil za CHKO Brdy Bohumil Fišer. Řízené vypalování se uskutečnilo loni v květnu.

Vojenská dopadová plocha Jordán sloužila dělostřelectvu a také k nácviku leteckého bombardování. V prostoru je množství nevybuchlé munice.