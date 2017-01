V borské věznici přibyly cely. Pracovali na nich sami odsouzení

Plzeň – Na Borech vzniklo sedm nových cel. Za milion korun.

V plzeňské borské věznici přibyly nové cely. Kapacita věznice se tak celkově navýšila o 55 na celkových 1207 míst. Krok přichází v době, kdy se stále hlasitěji hovoří o přeplněnosti českých věznic.

V tuzemských kriminálech je dnes více než 22 a půl tisíce vězněných, což představuje přeplněnost kolem 108 procent, převis je konkrétně více než patnáct set lidí. „Je to pro nás velice palčivý problém, a proto se snažíme nacházet nové ubytovací kapacity. Intenzivně tedy hledáme vhodné objekty v celé republice a jednotlivé věznice se také snaží rozšiřovat vlastní kapacity. Příkladem toho je právě plzeňská věznice, kde z málo využitých prostor vznikla ubytovací část," uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Náramky pro domácí vězení budou už brzy, řekl v Plzni ministr Pelikán

V nově vzniklém oddílu budou ti, kteří jsou odsouzeni do typu věznice s ostrahou a pracovně jsou zařazeni na pracovištích uvnitř věznice. Navýšenou kapacitu tak vedení věznice využije pro odsouzené zařazené do věznice s dozorem, kteří naopak budou zaměstnáni na pracovištích mimo objekt.

Bývalá ošetřovna

V borské věznici, která se řadí k nějvětším v Česku, je dnes 1380 odsouzených, což je převis téměř o patnáct procent. Nové prostory jsou tak zapotřebí.

Vznikly v prostorách bývalé lůžkové části ošetřovny, která byla zrušena a v podstatě se zde nacházel nevyužitý prostor.

„Podařilo se opravit celý oddíl. Je to sedm místností s kapacitou 55 míst při standardním ubytování 4 m2 na osobu. Při případném ubytování 3 m2 na osobu nabízí nový oddíl 77 míst," uvedl ředitel plzeňské věznice Petr Vlk.

Náklady na rekonstrukci této části věznice činily bezmála milion korun. „Na opravách se podílelo 42 odsouzených, kteří zde odpracovali 3 106 hodin. Zajistili výmalbu, opravu oken, výrobu katrů a zabezpečení oken, elektroinstalaci a úklid," doplnil Vlk s tím, že věznice tak ušetřila zhruba 150 tisíc korun.

Letos zvýšíme kapacity o 200 míst, plánuje vězeňská služba

O více než než dvě stě míst by letos Vězeňská služba České republiky ráda navýšila kapacity tuzemských věznic. Nové prostory vzniknou v areálech stávajících věznic. Náklady by se měly dostat co nejníže i díky tomu, že do projektů by se měli podobně jako v Plzni zapojit sami odsouzení. Uvedl to generální ředitel Vězeňské služby České republiky Petr Dohnal.

Stále častěji se hovoří o přeplněnosti českých věznic. Jak na tom tedy jsme? Můžete být konkrétní?

Aktuálně máme v českých věznicích celkem 22 517 vězněných osob a přeplněnost je 108 procent.

Když se podíváte zpětně, neřešilo se něco podobného již před lety?

Ano. Bohužel jsme se dostali do stavu před amnestií prezidenta Václava Klause. To znamená do roku 2013, kdy byl zhruba stejný počet vězněných osob a stejná přeplněnost. Už tehdy jsme upozorňovali na to, že situace je neúnosná. Nikdo tehdy nepředpokládal, že tři roky poté budeme řešit úplně stejnou situaci.

Snažíte se tedy aspoň hledat nové prostory pro odsouzené.

Ano. Proto apelujeme na jednotlivé ředitele věznic a vazebních věznic, aby nějaké vhodné prostory pro rozšíření ubytovacích kapacit hledali v první řadě u sebe. Je třeba říct, že pro vězeňskou službu je to poměrně palčivý problém.

V Plzni se podařilo najít prostory v někdejší lůžkové části zdravotnického střediska, které bylo zrušeno. Na rekostrukci zde pracovali sami odsouzení. Plánujete něco podobného i jinde?

Ještě v letošním roce chceme zprovoznit část tzv. otevřené věznice v areálu Věznice Jiřice (okr. Nymburk). Plánujeme otevřít nový objekt v pobočce Poštorná (Věznice Břeclav), který bude zhruba pro 160 vězněných osob. A do třetice chceme otevřít nové oddělení ve Věznici Kuřim.

Znáte již náklady?

Zatím je nemáme přesně vyčísleny. Snažíme se však o to, aby se do projektů zapojovali sami odsouzení, čímž dochází ke snižování celkových nákladů.