Uzavírka Mikulášského náměstí: Provoz houstne, ke kolapsu ale nedochází

Plzeň – Uzavírka Mikulášského náměstí zahustila plzeňskou dopravu.

edním z míst, kde začaly po uzavírce Mikulášského náměstí vznikat kolony, je například most Milénia ve směru ke Koterovské třídě. Oproti říjnu roku 2016 tudy dnes projede o 15 % více aut. Je to poznat. Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Zavřené Mikulášské náměstí komplikuje už dva týdny provoz od Slovan do centra. Některým řidičům radí s objížďkou i policie, která kontroluje dodržování zákazu vjezdu. „Nevěděla jsem o tom, naštěstí mi ale nedali pokutu a poradili, kudy mám jet," řekla Deníku řidička Veronika, která chtěla Mikulášským náměstím projet.

Jakou zátěž způsobila uzavírka v okolních ulicích, zjišťovala Správa veřejného statku města Plzně (SVS MP). „Z výsledků vyplývá, že nejvíce řidičů změnilo trasu ze Slovanské přes Sladkovského směrem na Lobezskou, most nad nádražím a poté do ulice U Prazdroje," uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík.

Podle studie stoupl provoz ve Sladkovského ulici směrem od Slovanské v porovnání s říjnem loňského roku na dvojnásobek.

Vyšší provoz je poznat

Větší zátěž postihla i Koterovskou ulici. Na křižovatce s Železniční a mostem Milenia přijede od Koterovské o 39 %, od mostu Milénia pak o 15 % více řidičů. Provoz v Železniční ulici se téměř nezměnil. „Vyšší provoz je tady poznat. Vyjet teď z vnitrobloku na Koterovskou je větší problém než dříve. O ranní špičce ani nemluvím," řekla k dopravní situaci řidička, která po Koterovské dojíždí do zaměstnání.

Oproti tomu jen malá část řidičů přijíždějících do Plzně využívá Lobezskou ulici a dále Železniční a most Milénia. Ve směru z centra je to naopak – nyní se více využívá Prokopova ulice, kde narostl provoz téměř o třetinu.

S velkými frontami u křižovatek musí řidiči počítat hned na několika místech. „Zaznamenáváme je v Lobezské ulici ve směru od Prazdroje ke křižovatce se Sladkovského ulicí. Další se tvoří na mostu Milénia ve směru na Slovany přes křižovatkou s Koterovskou a také v Prokopově a Doudlevecké ulici u křižovatky s ulicí U Trati," uvedl náměstek Náhlík.

Město už novému rozložení provozu přizpůsobilo i semafory na některých křižovatkách.