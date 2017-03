Uvědomuji si, jaké má člověk štěstí, když mu nic není, říká dárce kostní dřeně

Plzeň – František Lepič daruje krev již několik let. Nemocným chce však pomoci ještě víc, proto se rozhodl vstoupit do registru dárců kostní dřeně, a stal se tak jeho 70tisícím členem.

František Lepič při odběru vzorku krve ve Fakultní nemocnici PlzeňFoto: DENÍK/Andrea Pánková

„Přemýšlel jsem o tom už delší dobu, a teď, když končím studium na medicíně, jsem se konečně zaregistroval. Když má člověk to štěstí, že je zdravý, tak alespoň něco může udělat pro ty ostatní," zdůvodňuje student Lékařské fakulty v Plzni. František Lepič z Tlučné včera vyplnil dotazník, podrobil se odběru malého vzorku krve a stal se tak členem registru dřeně.

To, že studuje medicínu, jeho rozhodnutí do určité míry ovlivnilo. „Setkáváme se s nemocnými častěji, tak si možná více uvědomujeme, jaké má člověk štěstí, když mu nic není," zdůrazňuje věc, která je pro leckoho samozřejmostí.

„Pravděpodobně na mě samotné dárcovství ani nevyjde, protože dárců je poměrně hodně, ale důležité je, aby nás bylo co nejvíc. Aby v případě, když někdo transplantaci potřebuje, aby se dárce našel," nabádá František, který je v případě potřeby připraven pomoci.

Potenciální dárce kostní dřeně může pomoci hlavně lidem s leukemií. Tou v pro-sinci onemocněla i pětadvacetiletá Kamila Podlahová. „Začala jsem mít na krku boule. Poté se přidala horečka a velká únava. Šla jsem za lékařkou, a ta mě okamžitě poslala na infekční, kde se potvrdilo, že se jedná o leukemii," popisuje Kamila, která se nyní léčí ve Fakultní nemocnici Plzeň.

Vyrovnat se se zákeřnou nemocí pro ni rozhodně nebylo jednoduché. „Myslela jsem si, že budu asi větší hrdina," přiznává. Dnes už je však Kamila, která dochází do nemocnice na cykly chemoterapie, velkou optimistkou. „Nedoufám, že se uzdravím, ale věřím v to na milion procent. Už se cítím zdravě, ale je třeba to ještě zaštítit transplantací," usmívá se mladá hrdinka, které nemoc zcela změnila pohled na svět. „Člověk najednou přestane řešit hlouposti. Teď bych dala všechno za to, kdybych mohla vstát v pět hodin ráno a jít do práce," svěřuje se dívka z jižních Čech.