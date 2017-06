Úslavský kanalizační sběrač je hotov

Plzeň - Sběrač se stavěl od roku 2011. Od příštího roku může začít napojování starých Lobez, Božkova, Koterova a Bručné.

Řeka Úslava v Plzni-KoterověFoto: DENÍK/Gery Weschke

Druhá etapa Úslavského kanalizačního sběrače je hotova. Jde o stavbu, na niž čekaly léta staré Lobzy, Božkov, Koterov, část Bručné i komerční zóny u černické Olympie. Právě díky Úslavskému kanalizačnímu sběrači, který je páteřním odpadovým řadem, se totiž budou moci tato místa připojit na kanaliaci.

První etapa sběrače, která stála asi 160 milionů korun, se začala budovat už na konci roku 2011. Vede od Baumaxu za Božkov a město na ni získalo dotaci z EU. Teď na ni navázala právě dokončená část z Božkova do Koterova.

Na této části sběrače se začalo podle technického náměstka primátora Pavla Šindeláře (ODS) stavět v roce 2014 tzv. mikrotuneláží. To se ale ukázalo jako problematické a stavba musela být o rok později přerušena. „Dohodli jsme se tak s tehdejším zhotovitelem, který tuto zakázku vysoutěžil," řekl Šindelář.

V září 2016 nastoupila na staveniště firma Skanska po dalším výběrovém řízení s vysoutěženou cenou necelých 47 milionů korun a pokračovalo se jinou technologií. „Museli jsme se vyrovnat s přechodem řeky Úslavy i vysokou hladinou spodních vod," řekl šéf závodu Silniční stavitelství společnosti Skanska Aleš Novák. Nyní je stavba, která ale není vlastně vidět, protože jde o velkoobjemové kanalizační roury pod zemí, hotova.

Kdy se tedy budou moci staré Lobzy, Božkov, Koterov, část Bručné i okolí Olymie na kanalizaci připojit? Okamžitě to nepůjde.

„Pracujeme na na tom, jsme v přípravě. Napojení jednotlivých lokalit znamená investici desítek milionů korun. Jen odkanalizování Koterova bude znamenat asi 200 milionů korun. Navíc vždycky jde i o majetkovou přípravu, tedy nutné vykupování pozemků," uvedl Šindelář.

Akce napojování by měla začít ve starých Lobzích v příštím roce a postupovat směrem ke Koterovu. „Peníze v rozpočtu na to budou," dodal Šondelář.

V Plzni jsou ale i další čtvrtě, kde zatím kanalizaci nemají a nesouvisí to s Úslavským kanalizačním sběračem. Jde hlavně o Malesice a Lhotu. „Ve Lhotě kopneme příští rok. V Malesicích probíhá majetková příprava, ale je to komplikované," dodal Šindelář.