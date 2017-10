Úroda brambor bude nižší. Může za to především sucho

Plzeňský kraj - Především sucho a špatné rozložení srážek můžou za letošní nižší sklizeň brambor. Oproti loňskému roku budou výnosy horší o patnáct až sedmnáct procent. Na ceně zeleniny by se to nemělo odrazit.

Vybírání brambor ilustrační fotoFoto: Deník/Šárka Hoblíková

Podle ředitele Českého bramborářského svazu Miloslava Chlana je kvalita brambor dobrá, v některých regionech špičková. Při prodeji ve velkém se farmářská cena za kilogram pohybuje do čtyř korun. „U zemědělců, kteří prodávají ze dvora, jde o osm korun za kilo. Koncem sklizně by se mohla cena mírně zvyšovat, zhruba o korunu,“ uvedl Chlan. Doplnil, že zásoby by měly vydržet až do jara.



Nižší výnosy potvrdil též ředitel ředitel šlechtitelského podniku Vesa Velhartice Viktor Kopačka. „Zatímco loni průměr činil 37 tun na zasázenou plochu, letos jde o 31 tun,“ vyčíslil. Brambory především na sadbu přitom pěstují na zhruba 70 hektarech. Přibližně 30 procent firma vyváží do ciziny. Mezi zahraniční zákazníky patří Polsko, Slovensko, Německo, ale třeba i Řecko nebo Turecko.



V Plzeňském kraji se pěstují brambory především na výrobu škrobu. Největším tuzemským výrobcem je horažďovická společnost Lyckeby Amylex. „Máme domluvený kontrakt na 2700 hektarů. Pětašedesát procent surovin pochází od pěstitelů z jihozápadu Čech, zbytek z Vysočiny,“ nastínil generální ředitel Ivica Punčikar. Pochlubil se také novinkou, kterou letos uvedli jako jediní v Čechách na trh. Za 253 milionů korun zakoupili moderní technologii, díky níž z hlízové šťávy extrahují bramborový protein. Je velmi oblíbený. Používá se do krmných směsí pro hospodářská zvířata i domácí mazlíčky. První zákazník je z Německa,“ uzavřel Punčikar.



Sklizeň v ČR



- letos zemědělci osázeli 23 418 hektarů polí, což je o čtyři hektary méně než minulý rok (z toho průmyslové brambory zabírají



téměř 6000 ha, 14 000 ha konzumní a zbytek sadba)



loni výnosy činily 700 000 tun (letošní by se měly pohybovat kolem 600 000 tun)



roční spotřeba brambor je 65 až 70 kg na osobu