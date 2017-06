Úkryt měl parašutistům poskytnout rozestavěný kostel v Plzni

Plzeň - Chrám s farním střediskem se začal stavět v roce 1939.

Jaroslav Cuhra disident charta 77 předseda Konfederace politických vězňůFoto: Deník / VAIZ Zdeněk

V roce 1939 se začal budovat kostel sv. Antonína Paduánského v plzeňských Skvrňanech. O dva roky později už byl hotový podzemní víceúčelový sál. Rozestavěný chrám, u nějž vznikala farní budova, měl sloužit jako ukrýt některým parašutistům po provedení atentátu na Reinharda Heydricha. Z plánu ale nakonec sešlo.

Studii budovy navrhl pražský architekt Jaroslav Cuhra, který se angažoval v odboji. „Tatínek spolupracoval se skupinou Vašek-Čeněk, která působila na Plzeňsku, a do níž ho uvedl jeho přítel, stavitel Jan Albl. Zároveň tvořil spojku s pražským ilegálním uskupením," vyprávěl syn Jaroslav Cuhra mladší.

Oba muži, tedy architekt i stavitel, pracovali na kostele ve Skvrňanech. Právě staveniště se údajně stalo jedním z míst setkávání s dalšími členy ilegální skupiny. Tatáž lokalita měla sloužit jako skrýš pro určité parašutisty. „Tatínek se spojil se známým farářem doktorem Petřkem. Domluvili se, že někteří ze sedmi statečných mužů se dočasně přesunou do Plzně. Odtud měli pokračovat do kláštera v Mariánské Týnici. Parašutisté plán odmítli, protože chtěli zůstat společně," líčil pamětník.

Nad celou rodinou proto visela hrozba smrti. „Pokud by někdo z vyslýchaných, kteří se s tatínkem znali, doktor Petřek, Václav Rusý nebo Karel Čurda, něco prozradili, zkáza by padla i na naši rodinu. Přežili jsme jenom zázrakem," vysvětluje si zpětně události Plzeňan.

Pro jeho otce znamenala obrana národa jednu z nejvyšších hodnot. „Ačkoli rodina pro něj byla nesmírně důležitá, byl také velkým vlastencem. Zdůrazňoval mi, že obrana vlasti je nadřazena nad obranou rodiny," uvedl muž.

Cuhrův otec byl nadále politicky i společensky činný, za což tvrdě zaplatil. Jako odpůrce komunistického režimu strávil ve vězení 17 let. V boji proti minulému režimu pokračoval i Jaroslav. Vždy měl před očima pevnost rozhodnutí a víru svého otce. „Stal se pro mě obrovským příkladem. Hodnoty, které mi předal, mě zásadně ovlivnily. Když jsem podepsal Chartu 77, nejdřív jsem to tajil před svou manželkou. Ona se na mě kvůli tomu zlobila. Tehdy jsem jí odvětil: ´Neřekl jsem ti to, protože bys mohla být proti´," uzavřel.