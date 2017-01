Tygři v zoo si zimu a sníh užívají, záchranářům dělají starost zmatení netopýři

Plzeň - Kdo se stará v Plzni a okolí o zvířata během zimních měsíců?

Zoologická zahrada, psí a kočičí útulek, ale také záchranná stanice živočichů nebo myslivci. Ti všichni se v zimních měsících starají o zvířata, například jim upravují jídelničky nebo se starají, aby byla v teple. Řada živočichů by se ale podle námi oslovených lidí o sebe dokázala postarat sama.

Záchranná stanice sčítá v zimě vodní ptactvo

Člověkem, který se zvířaty přichází denně do styku, je Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů Plzeň. Zima, která Plzeňsko od začátku ledna sužuje, podle něj zvířatům žádný problém nedělá. „Divoká zvířata mnohem více než mráz a sníh decimuje a zabíjí doprava, skleněné plochy, dráty vysokého napětí, změny v krajině, ohňostroje a nedostatek klidu v přírodě," podotkl Makoň.

„Jsme tady všichni vedle sebe tak hustě namačkáni, že zvířata nemají absolutně klid si nalovit či sebrat potravu, natož si někde v klidu odpočinout, jako tomu bývávalo dřív," dodal Karel Makoň, podle něhož činnost záchranné stanice zůstává zůstává i tuto zimu stejná jako všechny předešlé.

Zmatení netopýři

Mezi nejčastější zvířecí pacienty v záchranné stanici od začátku mrazů letos patří netopýři zimující v panelových domech. „Tím, jak lidé v panelácích topí víc než kdy jindy, prohřejí se stěny, kde z druhé strany netopýři zimují, ti se pak vzbudí, vypadnou, nebo omylem vyletí v domnění, že je už jaro," popsal Makoň.

Kvůli netopýrům hvízdavým nyní často vyráží na oddělení Centrální sterilizace do Fakultní nemocnice Plzeň na Borech nebo do Manětínské ulice na Lochotíně, kde téměř každý den zase někdo najde netopýra rezavého.

Mezi časté zásahy letošní zimy patří také výjezdy ke zraněným či uhynulým labutím, které se poraní o dráty vysokého napětí u Berounky nedaleko Druztové. „To je bohužel technicky neřešitelný problém a daň naší civilizaci," podotýká Makoň, který se své profesi věnuje již 25 let. Projektem, kterému se stanice věnuje každou zimu, je Mezinárodní sčítání vodních ptáků, jež bude probíhat od 14. do 16. ledna. „My sčítání provádíme na řece Berounce z Plzně od Štruncových sadů až do Zvíkovce. Celkem 54 říčních kilometrů projede osm lidí ve čtyřech kánoích," dodal.

Zoo mění jídelníčky

Některá zvířata období vítají a sněhu si užívají, jiní zimní měsíce stráví ve vytápěných pavilonech nebo zaslouženým zimním spánkem. Způsobů, jak se s mrazy a sněhem vypořádávají zvířata v plzeňské zoologické zahradě, je hned několik.

„Ze zimy mají radost obyvatelé horských oblastí a severu Evropy, Asie a Severní Ameriky. Spokojeni jsou tedy tygři, pumy, irbisové, zubři, velbloudi nebo vydra, ale také například pandy červené nebo lamy vikuňa, které jsou z hor," řekl mluvčí plzeňské zoo Martin Vobruba.

Otužilí plameňáci

Na krátkou venkovní procházku se v Plzni vydávají také oblíbené žirafy nebo šimpanzi, kteří mají zbrusu nový venkovní výběh. „Otužilí jsou kupodivu i plameňáci, někteří žijí v Plzni již 40 let, naopak místní tučňáci nejsou vysloveně polárním a mrazovým druhem, ale jihoamerickým," popsal zimu v zoo Vobruba. Medvědi, které zoo chová od roku 1981, se v prosinci ukládají k zimnímu spánku, z něhož se probouzí až v únoru.

Zvířatům, která se v zimě pohybují venku, podávají chovatelé v těchto měsících kvůli výrobě energie a odolnosti před chladem zvláštní stravu. „Zvířata dostávají zvýšené množství potravin s tuky. Ta, co musejí zůstat uvnitř, to mají naopak. Pro žirafy či opice guerézy máme například sušené listí," popsal Vobruba zvířecí jídelníček.

Očekávaný přírůstek

Množství lidí, kteří objevili zimní kouzlo plzeňské zoo, podle Vobruby stále narůstá. A co mohou návštěvníci v lednu v zoo vidět? „Návštěvník má možnost zajít do velkého množství budov, do dalších expozic vidí skleněnými průhledy. Atrakcí jsou tygři na sněhu, zajímavé je také sledování lvíčete Amiry a zvířat v pavilonech. Kromě zimního spánku medvědů a aktuálně uzavřeného pavilonu nosorožců, nemá zoo jiná významná omezení," dodal tiskový mluvčí.

Důvodem, proč je aktuálně uzavřený pavilon nosorožců, je březost samičky Manjuly. Ta již velmi brzy přivede na svět sourozence oblíbené Marušky, která loni odcestovala do Touroparcu ve Francii.

Myslivci se starají o srnce i divočáky

Volně žijící zvířata to nemají v zimě tak jednoduché jako ta v zoo či útulku. I proto jim v zimním období pomáhají s potravou myslivci. „V zimě dáváme do krmelců hlavně objemové krmivo, tedy seno. Spárkatá zvěř (např. jelen lesní, srnec obecný, prase divoké, pozn. red.) se může dokrmovat také jaderným krmivem (oves, kukuřice, ječmen)," uvedl předseda myslivecké komise Oblastního mysliveckého spolku Plzeň Zdeněk Chlup.

Zvířata v zimě dostávají jiné složení krmiva než v létě. „To je kvůli tomu, že mají v zimním období jinou střevní mikrofloru," vysvětlil Chlup. Volně žijící zvěř dostává od myslivců také sůl. „Ta je důležitá pro trávení a dostávají ji celoročně," dodal.

Hlavně klid

V zimním období je podle něj pro zvěř důležitý klid. „Pokud chodí lidé do lesa se psem, ten dokáže srnčí zvěř prohnat. Ta se unaví a může přijít i o život," upozornil. Mrazivé počasí ale způsobuje i jiné problémy, než jen se sháněním potravy. „Když přijdou silné mrazy, udělá se na sněhu ledová pokrývka, na které se zvířatům rozedírají běhy," vysvětlil.

Podle něj se již nepřikrmují drobnější zvířata, jako je zajíc nebo bažant. „Výjimkou jsou jen místa, kde bažanty chovají," řekl. Zvěř by se však uživila i bez pomoci myslivců. „Před počátky myslivosti tomu jinak ani nebylo. I dnes by mohla zvířata zimu přečkat bez naší pomoci, jen by nepřežila ve velkém počtu, vydrželi by jen silnější jedinci," uvedl myslivec.

Pevné termíny pro začátek příkrmů podle něj neexistují. „Určují se dle počasí. Začíná se jaderným krmivem, a když padne první sníh, přejde se na objemové," dodal Chlup s tím, že příkrmů se využívá i v jiných ročních obdobích. „Díky nim například odvádíme zvěř od zemědělství, hlavně od řepky. Nedostanou se k ní ve velkém počtu" doplnil.

Psi a kočky mají vyhřívané kotce

ráz a sníh zasahuje také do provozu útulku pro zvířata v nouzi v Plzni na Borských polích. I když zvířata nepotřebují speciální stravu, zima s sebou přináší jiné změny.

„V zimě psi nemohou být ve venkovních částech kotců. Bydlí uvnitř, kde jim vytápíme. Máme je rozdělené na drobnější plemena, která mají v kotcích běžnou teplotu, jakou by měla v bytě, a na venkovní, těm kotce jen temperujeme," vysvětlil vedoucí útulku Martin Kuna.

Kočky v zimě lenoší

O výběh ale psi zcela nepřicházejí. „Každý den je pouštíme na čas přiměřený počasí do venkovní části kotce a provětrají se také ve velkých výbězích," uvedl. Kočky, o které se útulek také stará, mohou do venkovní části kotců kdykoliv. „Většinu dne ale prolenoší uvnitř v teple," prozradil vedoucí.

S čím bývá v zimě v útulku problém, jsou vycházky se psy. „V létě a také o víkendech tady míváme hodně lidí, kteří se psi chodí na vycházky. Když je sníh a mráz, lidem se sem moc nechce. Situace je podobná také během podzimních plískanic," posteskl si Kuna. Venčit psy také nemůže úplně každý. „Musí se stát členem spolku. Podepsat papíry a seznámit se s pravidly," vysvětlil vedoucí.

S původním místem útulku v Plzni-Valše je ale současné umístění na Borech podle vedoucího v zimě nesrovnatelné. „Máme tady vytápění, psům nezamrzá voda v miskách, můžeme jim i v mrazech kotce vymýt… To na Valše nešlo," dodal.