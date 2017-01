Tuhá zima, až kosti praskají. Lidé si stěžují na neuklizené chodníky

Plzeň – Nejčastěji se jedná o poranění kotníků a zápěstí.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/ZdeněkVaiz

Lékaři se v posledních týdnech rozhodně nenudí. Kvůli náledí totiž ošetřují oproti podzimu až dvojnásobek zraněných. Úrazů přibylo také ve srovnání se zimními měsíci minulých let. Kromě pádů na chodnících přibylo i dopravních nehod.

„Minulé pondělí jsem šla z práce, pospíchala jsem, najednou mi to podklouzlo a byla jsem na zemi," popisuje Plzeňanka Zdeňka, jejíž pád na zledovatělém chodníku odneslo naražené zápěstí. „Některé chodníky jsou teď opravdu zrádné, lidé by si měli dávat velký pozor," varuje.

„Úrazů z náledí je v poslední době opravdu hodně," potvrzuje lékař chirurgické ambulance polikliniky na Denisově nábřeží v Plzni Vratislav Randa. „Denně jich ošetříme přibližně čtyři desítky. Nejčastěji se jedná o úrazy dolních končetin, zápěstí a loktů," podotýká lékař.

Kvůli letošní nadílce sněhu a nízkým teplotám eviduje také chirurgické oddělení Mulačovy nemocnice v Plzni více pacientů než v předchozích letech. „Mezi nejčastější úrazy patří poranění zápěstí a kotníku," doplňuje primář chirurgického oddělení Zdeněk Anděl.

V posledních týdnech značně přibylo pacientů i na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Plzeň. Podle přednosty Vladislava Třešky je nárůst pacientů oproti listopadu minimálně stoprocentní. „V poslední době se zvýšil také počet nehod, které jsou způsobené náledím," uvádí Třeška, Dodává, že lidé přicházejí s otřesy mozku či zlomenými žebry. „Ale bohužel daleko častější jsou závažnější poranění například břišní a hrudní dutiny, orgánů a cév. Týdně ošetříme přibližně pět závažných úrazů z autonehod," podotýká přednosta. Z náledí na chodníku či bruslení na ledě ošetří lékaři chirurgické kliniky za týden přibližně deset případů. Dost časté jsou také lyžařské úrazy.

Na Klinice ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí takový nával pacientů není. „Čekali bychom více úrazů vzhledem k tomu, jak vypadají chodníky," říká přednosta kliniky Tomáš Pavelka.

Chdoníky sypají málo i moc

Za úklid chodníků jsou zodpovědné městské obvody – vyjma těch, které se nacházejí na soukromém pozemku. Čas od času si lidé na údržbu chodníků u vedení obvodů stěžuje.

Například třetí městský obvod, který spravuje centrum, řešil během letošní zimy 18 připomínek. „Občany, kteří k nám na úřad volají ohledně zimního úklidu chodníků, lze rozdělit zhruba na dvě poloviny. Jedna se dožaduje, abychom sypali chodníky více, druhá si naopak stěžuje, že sypeme moc," uvedl místostarosta obvodu David Procházka s tím, že třetí obvod zatím žádné hlášení o úrazu neeviduje.

Pátý městský obvod řešil během letošní zimy zatím jen jednu stížnost. „Paní upadla na náledí před rodinným domem a upozornila nás na to. Začali jsme připomínku řešit a zjistili jsme, že majitelé domu měli svedený okapový svod přímo na chodník, kde se kvůli tajícímu sněhu tvořilo náledí," popisuje starosta Křimic Vít Mojžíš. „Majitele jsme na to upozornili a do druhého dne to opravil," doplňuje Mojžíš.