Trenér Krejčí je zpátky, povede českou dvacítku

Plzeň – Vloni v květnu získal mistrovský titul s Viktorií Plzeň, krátce na to ale na svoji funkci v západočeském klubu překvapivě rezignoval.

Karel KrejčíFoto: Foto:DENÍK/Zdeněk Vaiz

„Nemohu sedět na dvou židlích," vysvětloval svůj nečekaný odchod z Viktorie s tím, že se chce plně soustředit na svoji funkci asistenta trenéra Pavla Vrby u české reprezentace. Jenže Češi na Euru neuspěli a trenér Karel Krejčí u národního mužstva skončil.

Pro osmačtyřicetiletého kouče nastal půlroční trenérský půst. Úplně bez fotbalu však nebyl. Chodil na fotbalové zápasy, v televizi se občas objevil v roli experta. „Trénování mi chybí," přiznával mezi řečí kouč, který s Viktorií v lize vytvořil počtem 16 vyhraných zápasů v řadě rekord a Ligovou fotbalovou asociací byl vyhlášen trenérem roku.

Ve středu Karlu Krejčímu období bez trénování skončilo. Stal se trenérem českého reprezentačního týmu do 20 let. Ve funkci nahradil Martina Svědíka, který se na konci loňského roku ujal prvoligového celku FK Mladá Boleslav.

„Jsem rád, že mohu působit u reprezentačního výběru. Považuji takovýto post, ať jde o jakoukoli věkovou kategorii, za určité vyznamenání. Proto jsem přivítal, že se po několika měsících opět vracím k práci pro asociaci," komentoval svoji novu roli Karel Krejčí.

S prací u mládeže má velké zkušenosti, věnoval se jí v Příbrami i v Plzni.

„Ať už v Příbrami, nebo v Plzni se podařilo vychovat řadu hráčů pro vrcholový fotbal, někteří se dostali až do reprezentace," připomíná muž, který v roce 2008 získal s ligovým dorostem Viktorie Plzeň historický titul.

Na nového trenéra teď na jaře čeká seznámení se s hráči, sestavení realizačního týmu a přátelské zápasy. Letos na podzim a příští rok na jaře pak bude výběr do 20 let hrát velmi atraktivní soutěž, která se jmenuje Elitní liga U20. Je určena pro osm vybraných zemí – Anglie, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Švýcarsko a Česko. Češi začnou 31. srpna ve Francii, pak budou 4. září hostit Německo.

„Je to určitě pozitivní, že budeme mít možnost pravidelné konfrontace s těmi fotbalově velmi silnými zeměmi," pochvaluje si novou soutěž kouč českého týmu do 20 let. „Hlavním úkolem dvacítky je připravit hráče na přechod do jednadvacítky, která pak hraje kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. A zápasy s kvalitními soupeři, ve kterých navíc půjde i o určitý prvek soutěživosti, hráčům mohou hodně dát," dodává trenér Karel Krejčí.