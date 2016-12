Tragédie v Berlíně. Tamní trhy navštěvují také Češi

Západní Čechy - Na berlínské vánoční trhy vyráží každý rok i Češi.

Do davu na vánočním trhu v centrální berlínské čtvrti Charlottenburg dnes večer vjel nákladní vůz.Foto: ČTK/AP

Mezi nimi byl například Daniel Bock z Kraslic na Sokolovsku. Účastnil se jich po celý víkend a jak sám říká, pořádně mu zatrnulo, když už v bezpečí domova viděl masakr v německém hlavním městě. „Když jsme tam v pátek přijeli, uvědomoval jsem si, že může hrozit nějaké riziko vzhledem k přívalu přistěhovalců. Uklidňovalo mě ale, když jsme se rozhodovali, zda tam vůbec jeT, že Němci říkají, že mají vše pod kontrolou, policii v ulicích… Jak se ukázalo, bezpečnostní riziko je stále velké," říká Bock.

V Německu pobýval od pátku do neděle a prošel kromě trhů i řadu památek. „Především na trzích a u vlakového nádraží byli vidět policisté, ale nebylo jich zase tolik. U památek jsem si žádných mužů v policejních uniformách ani nevšiml. Když jsem dnes ráno viděl, že počet objetí stoupl na dvanáct, nebylo mi z toho dobře," doplnil.

V Berlíně je takřka denně

Kateřina Strnadová studuje nedaleko Berlína. Do německého hlavního města se tak dostane téměř každý den. "Lidé jsou šokovaní, obzvlášť ti, kteří tam byli chvíli před útokem. Teď jsou v Berlíně všechny vánoční trhy uzavřené z respektu k zesnulým," popsala v úterý momentální situaci. "Jinak se nic nezměnilo, vše jede dál. Naše chování to moc neovlivní, ať už to byl teroristický útok nebo ne. Lidé asi budou opatrnější, ale nevěřím, že to nějak markantně poznamená veřejný život v Berlíně," domnívá se dívka ze Strakonic, která studovala v Plzni.

V Plzni by se cítila lépe

„Na místě jsme naštěstí nebyli, ale kolem trhů jezdíme často. Teď je v ulicích méně lidí než obvykle. Určitě bych se teď cítila lépe v Plzni než v Berlíně, tady mám dost nepříjemný pocit."