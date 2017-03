To, že lidé mají na výběr, je dobře, říká majitel plzeňského Klubu malých pivovarů

Plzeň – Vznikl jako první svého druhu na západě Čech. Řeč je o Klubu malých pivovarů, který v Plzni v listopadu 2009 otevřel mladý podnikatel Petr Strnad.

Petr Strnad v Klubu malých pivovarů.Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Klub sídlil nejprve v prostorách pivovaru Groll pod Saským mostem, po několika měsících však našel nové zázemí v jednom z domů na Hamburku a v těchto prostorách se nachází dodnes. I přesto, že zvenku je to spíš nenápadný podnik, cestu do něj si stále hledá množství milovníků piv z malých pivovarů, ať už těch českých nebo zahraničních.



Jak se vůbec zrodil nápad založit Klub malých pivovarů?

Piva z malých pivovarů jsme vyhledávali s kamarády, protože jsme je měli rádi. Jezdili jsme do Prahy a tam podobné podniky fungovaly. A to pro mě byla velká inspirace. Chtěl jsem udělat něco takového i v Plzni. Vyloženě pivní klub zaměřený pouze na malé pivovary tady chyběl. V červnu 2009 jsem v Dýšině uspořádal pivní slavnosti, kde se čepovala pouze piva z malých pivovarů. Jak jsem byl tehdy překvapený, když na slavnostech bylo narváno. Lidem se to prostě líbilo a pro mě to tehdy byl ten hlavní impuls pro to, abych pivní klub založil, že by to mohlo fungovat. A ono to vyšlo.



Jak vzpomínáte na úplné začátky?

Dnes musím říct, že to nebylo nic jednoduchého. První dva roky jsem byl denně od rána do večera v práci, bylo to hodně náročné. Lidé sice začali chodit hned, ale jejich počet rostl postupně. Nejdřív jsem vydělával jen na režii, na to, abych to vůbec utáhl. I přesto mě to bavilo a neztrácel jsem optimismus. Když se ale tak dnes zamýšlím, tak kdybych si měl znovu vybrat nějaké podnikání, už bych do toho znovu nešel.

Klub jsem založil také jako nekuřácký, což na tu dobu bylo docela unikátní.



Kolik máte piv na čepu?

Začínali jsme se čtyřmi a postupně se to rozšířilo na dnešních osm.



Jaká piva si u vás lidé dají? Jsou to i ta regionální?

To také, ale především se snažíme nabízet mimoplzeňská piva. Pro mě je exkluzivnější, když vozím pivo přes celou republiku a klidně i z Německa, Belgie, Holandska či Ameriky, než přímo z okolí Plzně, kam se místní rádi podívají sami.



Malých pivovarů vzniká stále více. Je to dobře?

Rozhodně ano. Je dobře, že lidé mají na výběr, i když se trochu bojím, aby se všichni ti pivovarníci za čas uživili.



O jaká piva je největší zájem?

Jak máme osm piv na čepu, tak musím říct, že všechna se prodávají v podstatě stejně. Je těžké něco vyzdvihnout, protože to jde v takových vlnách. Třeba ležáky se pijí pořád stejně, ale vždycky do toho přijde nějaká vlna. Například před lety to tak bylo s pšeničnými pivy. Když jsem poprvé přivezl bavorská pšeničná piva, ani jsem nečekal, jaký budou mít úspěch.



A když se více zaměříme na zahraniční piva…

Velký zájem je o americká piva typu ALE, hodně populární jsou také německá pšeničná piva, dále také klášterní trapistická piva z Holandska či Belgie. Klasikou už je belgické pivo Kasteel Rouge, to se pije pořád.



Jaké je vaše oblíbené pivo?

Já si nejraději ze všeho pochutnám na dobře uvařené dvanáctce.