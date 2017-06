Tlučná a Vejprnice chtějí dát zákaz vjezdu kamionům

Tlučná, Vejprnice – Těžká doprava je nebezpečná a také ničí silnice.

Silnice II/203 v Tlučné ve směru od Vejprnic.Foto: Deník / Korelus Pavel

Na silnicích i u nich je nebezpečno a my nechceme čekat, až se něco stane, zní z Tlučné a Vejprnic, dvou obcí, které by rády zakázaly vjezd kamionové dopravě.

Řidiči je rádi využívají jako zkratku. Obce leží v trojúhelníku mezi Plzní, dálnicí D5, průmyslovou zónou u Nýřan a hlavním tahem na Stříbro. Tlučná a Vejprnice chtějí, aby u nich měly kamiony stopku stejně jako v sousedních Nýřanech.

„V některých místech v obci máme chodníky široké třeba jen metr. Když jede kamion, může do chodníku přesahovat třeba půl metru a když po něm půjde maminka s kočárkem, může se něco stát,“ upozorňuje starosta Tlučné Stanislav Volf.

Kamionová doprava se navíc během let v Tlučné podepsala i na stavu silnice, která je zvlněná a auta rozhoupává. První posudky stavu si obec nechala udělat téměř před 15 lety, letos se silničáři dají do práce. „Bude to oprava silnice v celé obci od začátku po křižovatku s dálničním přivaděčem ve směru na Nýřany,“ řekl vedoucí přípravy a realizace staveb Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Lukáš Václavík.

Deset milionů korun dá na stavbu plánovanou na červenec a srpen Plzeňský kraj. Uspořil je při výběrových řízeních jiných staveb.

Ve Vejprnicích se bude o zákazu vjezdu kamionů jednat příští týden. Zástupci obcí se sejdou se silničáři, policisty a dalšími. „Pro nás jsou rizikové úseky příjezd od Plzně a příjezd od Křimic. Naše komunikace nejsou na kamionovou dopravu stavěné,“ dodává místostarosta Vejprnic Petr Váchal.