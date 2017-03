Teplárně po roce 2020 dožijí kotle, nyní čeká nabídky od Křetínského

Plzeň – Plzeňská teplárenská má strategii na příští léta.

Buď neinvestovat do teplárny nic a jen opravovat současné zařízení. Nebo investovat do generální opravy zdroje a technologií od nutných 900 milionů až do dvou miliard korun. A nebo se spojit s Plzeňskou energetikou, která patří Energetickému a průmyslovému holdingu a Danielu Křetínskému.

To jsou tři varianty, ze kterých by měli v budoucnu vybrat zastupitelé města jednu. Možnosti jim představila Plzeňská teplárenská a náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS). Po roce 2020 totiž dožijí teplárenské kotle a je třeba mít strategii o směřování městské teplárny na nejméně příštích 20 let. Teplárna si nechala vypracovat studii, která tyto varianty předkládá.

Minuta po dvanácté

„Do dvou týdnů nominují všechny politické strany své zástupce do pracovní skupiny, která bude varianty posuzovat," řekl Šindelář. „Aby se vše stihlo připravit, tak už je minutu po dvanácté, řekl zpracovatel studie Josef Fiřt z firmy EuroEnergy.

Drápela připustil, že nyní jde o to v podstatě Plzeňskou energetiku vyprovokovat. „Očekáváme nějaké nabídky od ní," prohlásil Drápela. Teplárně totiž končí s energetikou dlouholetá bezplatná smlouva, podle níž se obě firmy doplňují. Plzeňská teplárenská zásobuje teplem asi 80% Plzně, zbytek je na Plzeňské energetice. Ta dodává teplo do Skvrňan a na Borská pole. Firmy se teď vzájemně zálohují a spolupracují při údržbě sítí.

Konec zlatých časů

V roce 2021 navíc teplárně skončí smlouva na odběr uhlí se Sokolovskou uhelnou a od roku 2022 ještě začnou platit v EU výrazně zpřísněné emisní limity. Pokud by teplárna neinvestovala, nebyla by po roce 2022 schopná splnit na dožitém zařízení tyto přísné limity a spolehlivě vytopit Plzeň.

Zastupitel Michal Chalupný (ČSSD) uvedl, že žádná ze stran neměla ve volebním programu zásadní investice v teplárně, a proto by mělo rozhodnout až nové zastupitelstvo. „Budeme vždy preferovat, aby teplárna zůstala stoprocentně v majetku města," řekl zastupitel Václav Štekl (KSČM). Také by nechal rozhodnutí na nových zastupitelích, ale chápe, že kvůli složitým povolovacím procesům se musí rozhodnout brzy.

Nejlepší řešení

O prodeji Plzeňské teplárenské (PT) miliardáři Danielu Křetínskému se v Plzni mluvilo už před několika lety. Teď jsou na řadě úvahy o tom, jaká forma společného podniku by přicházela v úvahu. „Spolupráce teplárny a energetiky je nejlepším řešením pro příštích minimálně pět let, nemuseli bychom tak výrazně investovat," řekl už dříve místopředseda představenstva PT Jiří Bis (ČSSD).