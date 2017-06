Teplárna vyplatí městu 60milionovou dividendu

Plzeň – Plzeňská teplárenská (PT) vyplatí svému jedinému akcionáři, městu Plzeň, téměř 60 milionů Kč na dividendě. Po zdanění je to cca 50 milionů Kč na účet města, což je asi o deset milionů Kč více než vloni.

Provoz Plzeňské teplárenskéFoto: DENÍK/Vlastimil Leška

„Schválila to valná hromada,“ potvrdil generální ředitel a předseda představenstva PT Tomáš Drápela.

„Na tu bídu, která v české energetice a teplárenství je, tak je to velice uspokojivý výsledek. Produkujeme rozumný zisk, který stačí tak maximálně na prostou obnovu. Ale říkám, že jinde v teplárenství je výrazně hůř,“ uvedl generální ředitel Plzeňské teplárenské Tomáš Drápela. O tom, co bude s teplárnou v dalších letech, musí rozhodnout zastupitelé. Jde o to, zda se teplárna spojí s Plzeňskou energetikou z Energetického a průmyslového holdingu Daniela Křetínského, nebo zůstane sama a bude muset investovat cca miliardu korun do obnovy kotlů.