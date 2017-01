Teď na mě exekutoři nemůžou, říká muž, který vyhlásil bankrot

Plzeň – Plzeňan nebyl schopný splácet dluhy. Teď musí do pěti let zaplatit místo původních 360 tisíc korun jen cca 140 tisíc Kč.

Ilustrační fotoFoto: čtk

Začalo to jednou půjčkou, pokračovalo nezaplacenou pokutou za jízdu na černo a dalšími půjčkami a skončilo devíti exekucemi a dluhem 360 tisíc korun. Mladý muž z Plzně, říkejme mu třeba Jirka, nebyl schopný je splácet.

„Peníze šly vždy jen na jednu exekuci a na těch dalších jen naskakovaly úroky," popisuje Jirka, který sice chodil do práce vždycky, ale peníze mu stále chyběly. Půjčoval si od kamarádů a známých, pak si vzal i nebankovní půjčku. A problém narostl do obřích rozměrů, které už nebyl schopný zvládnout sám.

Loni na jaře si proto našel informace o osobním bankrotu a požádal o něj. „Musel jsem doložit mzdové listy, papíry z úřadu práce, platové výměry, zkrátka všechno. Zaplatil jsem dvanáct tisíc a doufal, že mi soud vyhoví. V září mi soud vyhlásil insolvenci," říká Plzeňan, který si z pochopitelných důvodů nepřeje být jmenován. Redakce ale jeho jméno zná.

Z říjnové výplaty už mu zbylo jen povinné minimum, tedy 9200 Kč, zbytek jde na dluhy. Ještě předtím se však z částky pošlou alimenty, které Jirka platí na svou dcerku. Soud mu vyměřil cca 140 tisíc, které musí splatit do pěti let.

Počty bankrotů v Plzeňském krajirok 2008 - 16

rok 2009 - 75

rok 2010 - 275

rok 2011 - 911

rok 2012 - 1366

rok 2013 - 1068

rok 2014 - 834

rok 2015 - 718

rok 2016 - 792

S minimální mzdou je prý prakticky nemožné vyjít. „Když mi strhnou peníze za obědy, zůstane mi třeba jen šest tisíc. A z toho nezaplatím ani nájem. Je to dost tvrdý, takže mám ještě různé brigády na černo, bez nich by to nešlo," popisuje dlužník. Kdyby brigády přiznal, peníze z nich by také musel odevzdat na splacení dluhů. Ačkoli se Jiřímu od ledna zvýšilo minimum, které mu zůstává, na 11 tisíc korun, přivýdělky prý bude potřebovat stále. Zároveň ale připouští, že osobní bankrot bylo jeho nejlepší rozhodnutí. Kdyby to neudělal, nikdy by se prý z exekucí a dluhů nedostal.

„Takhle na mě teď žádný exekutor nemůže – už nemůže nikdo přijít a něco mi doma vzít. Nesmím nikomu platit nic navíc, abych někoho neupřednostnil. Dluhy se mi snad podaří zaplatit a za pět let budu úplně v pohodě." Když bude mít splaceno stanovených 140 tisíc korun, může si požádat o prominutí zbytku dluhu a soud by mu měl vyhovět. A za další tři roky jej soud vymaže z registru dlužníků. „Pak si můžu vzít klidně auto na leasing," říká Jirka.

Plzeňan Jiří je jedním ze 792 lidí, kteří v loňském roce vyhlásili v Plzeňském kraji osobní bankrot. Co do počtu insolvencí se situace v kraji dlouhodobě vymyká celorepublikovému průměru. „I když počet osobních bankrotů zde loni vzrostl o 10 %, tedy téměř nejvíce z celé ČR, v přepočtu na obyvatele se jejich počet stále drží pod celostátním průměrem. Spolu s Karlovarským krajem zde přitom počet vyhlášených osobních bankrotů dosáhl vrcholu už v roce 2012, tedy o rok až dva dříve než ve zbytku republiky," podotýká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.