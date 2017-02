Syndrom kancelářského oka trápí až třetinu pracujících na počítači

Plzeň – Počet lidí s tímto očním problémem se stále zvyšuje.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/ Jana Martinková

Ještě před několika lety se o problémech očí z neustálého sledování monitorů moc nevědělo. Teď má syndrom kancelářského oka skoro každý třetí počítačový 'maniak'.

Lidé se často na monitor počítače tak soustředí, že zapomínají vnímat okolí a navíc nevědomky snižují frekvenci mrkání. Hrozí jim však velký oční problém – takzvaný syndrom kancelářského oka, se kterým se oční lékaři setkávají v poslední době stále častěji.

„Dlouhodobým soustředěným sledováním monitoru počítače totiž nevědomky snižujeme frekvenci mrkání a naše oči jsou tak nedostatečně zvlhčovány," popisuje přednostka Oční kliniky FN Plzeň Renata Říčařová. „Tomu ještě v mnoha případech napomáhá suchý klimatizovaný vzduch v místnosti," dodává přednostka. Pro správné zvlhčení očního povrchu je potřeba sedm až osm mrknutí za minutu, při soustředěném sledování monitoru mrká člověk mnohem méně.

Důležitý je odpočinek

Syndrom kancelářského oka se projevuje únavou očí, nepříjemným pálením až řezáním nebo pocitem 'něčeho cizího' v oku.

Při dlouhodobé práci na počítači je podle přednostky Říčařové vhodné vždy po určité době nechat oči odpočinout alespoň pět až deset minut pohledem do dálky. Lidé by také měli myslet na časté mrkání i během soustředěného sledování počítače. „Při problémech je dalším řešením kapat do očí umělé slzy," radí Říčařová.

Problém řešil i Karel Janda z jižního Plzeňska. „Už devět let sedím celou svoji pracovní dobu u monitoru. Před časem mne začaly pálit oči. Myslel jsem, že se jedná jen o chvilkovou únavu, ale problém přetrvával několik týdnů, a dokonce se to zhoršovalo, proto jsem se rozhodl zajít k lékaři, který mi doporučil kapat umělé slzy, a od té doby je to mnohem lepší," popisuje 32letý muž.

Podle některých statistik se s tímto problémem potýká až 30 procent lidí, kteří dlouhodobě sledují monitor počítače. Například do ordinace plzeňské oční lékařky Olgy Sigmundové přijde s takzvaným únavovým syndromem oka měsíčně kolem desítky nových pacientů.