Světoznámý autor navštíví Plzeň

Plzeň – Pro své fanoušky si připravil autogramiádu.

Spisovatel Robert Fulghum Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Americký spisovatel Robert Fulghum opět zavítal do Česka a jednou ze zastávek jeho turné je i Plzeň. Autor sbírky povídek Všechno, co potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce v současné době na šňůře představuje v rámci projektu LiStOVáNí nové dílo Opravář osudů, ve kterém hlavní hrdina přijíždí do Prahy, aby pátral po svých rodinných kořenech.

Fulghumovi plzeňští příznivci se mohou se spisovatelem setkat již dnes.

Slavnostní uvedení nové knihy, která bude k zakoupení i na místě, se koná v Konferenčním a společenském centru SECESE od 17 hodin. Následuje diskuze s autorem a jeho autogramiáda.

Američan se letos do Plzně ještě vrátí, 2. listopadu uvede v Měšťanské besedě hru Co jsem to proboha udělal?

Tereza Prášilová