Švédská kapela Royal Republic řádila v plzeňském Divadle pod lampou

Plzeň - U nás nesmírně populární Royal Republic zahráli poprvé v Plzni.

Švédská rocková formace Royal Republic dorazila v pátek večer do plzeňského Divadla pod lampou.

Na koncertu, který byl několik měsíců dopředu beznadějně vyprodán, skupina představila svou loňskou deskou Weekend Man. Během vystoupení však došlo i na všechny zásadní hity kapely jako When I See You Dance with Another, Everybody Wants to Be an Astronaut či Tommy-Gun.

Royal Republic dostáli v Plzni své pověsti, energická show v kombinaci s charismatickým frontmanem Adamem Grahnem fungovala hned od prvních minut. Plzeňskému publiku zahrála parta z města Malmö necelou dvacítku skladeb.

Před nimi vystoupili angličtí The Wholls a holandský písničkář Tim Vantol.