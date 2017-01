Svatořečení Hroznaty? Už je blízko

Plzeň – Plzeňská diecéze je v tuzemsku jediná, která nemá za svého patrona světce, ale blahoslaveného.

Klášter Teplá.Foto: Deník/ Jana Bežáková

Důležité akce

14. 7. - klášter Teplá, pouť do Teplé k výročí osmi set let od úmrtí blahoslaveného Hroznaty

15. a 16. 9. - klášter Teplá,

diecézní pouť do Teplé

Je jím Hroznata, český řeholník, který žil na přelomu dvanáctého a třináctého století a na západě Čech založil klášter premonstrátů v Teplé a klášter pro sestry v Chotěšově.

Letos uplyne osm set let od Hroznatovy smrti a představitelé plzeňské diecéze by rádi uzavřeli tzv. diecézní proces jeho svatořečení, který již na počátku roku 2004 zahájil tehdejší plzeňský biskup František Radkovský.

„Znamená to, že všechny podklady, které Řím vyžaduje pro to, aby mohl rozhodnout o Hroznatově svatořečení, již budeme moci předat. Věřím, že celý tento proces oficiálně ukončím v září, kdy se uskuteční diecézní pouť do Teplé," uvedl současný plzeňský biskup Tomáš Holub.

Diecéze dávala léta dohromady údaje o Hroznatově životě. „Můžeme hovořit o prvním a druhém životě Hroznaty. První je reálný život, druhý už je ona úcta, jakou mu lidé dávali po jeho smrti. A to se nějak vyvíjelo až do současnosti," popsal biskup. Věří, že Vatikán se procesem svatořečení nebude zabývat zbytečně dlouho.

„Jsem optimista. Myslím, že celé by to mohlo být vyřešené tak během jednoho či dvou let. Hroznata je patronem diecéze a jako takový má přeci jenom trochu specifickou pozici. Pro nás je to ten hlavní," řekl Holub.

Blahoslavený Hroznata- narodil se kolem r. 1960 Hroznatovci Sezimovi a Dobroslavě, která pocházela z rodu Drslaviců, a zemřel 14. července 1217

- šlechtic, vlastnil několik obcí

- v r. 1193 založil na svém panství v Teplé klášter premonstrátů, kde se později stal řeholníkem, a kolem roku 1200 klášter pro sestry v Chotěšově

- zasazoval se o věci kláštera, což bylo trnem v oku nepřátelům; ti ho později zajali a nechali zemřít hlady

- v r. 1897 potvrzen papežem jako blahoslavený, v r. 1997 se stal patronem plzeňské diecéze, o r. 2004 probíhá proces jeho kanonizace