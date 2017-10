Studentské volby ovládli Piráti

Plzeňský kraj - V kraji se studentských voleb do Sněmovny, které organizoval Člověk v tísni, zúčastnilo téměř 1600 středoškoláků z různých typů škol.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Drahomír Stulír

Nejvíce hlasů dostala Česká pirátská strana, na druhém místě skončilo ANO 2011, za ním TOP 09. Čtvrtou příčku obsadilo SPD.



Jak si jednoznačné vítězství Pirátů, již obdrželi 26,6 procenta hlasů, vysvětlit? „Nedávno jsme mezi mladými lidmi udělali průzkum. Jako největší problém v ČR označili politickou reprezentaci a korupci. Piráti se proti současnému establishmentu staví. Pokud používají motto Pusťte nás na ně, hodně koresponduje s rozčarováním mladých lidí,“ vysvětlil Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Doplnil, že roli hraje též malý věkový rozdíl mezi studenty a členy politické strany nebo některá probíraná témata, jako například legalizace konopí.



Rovněž ANO 2011, které získalo 11,8 procenta, se podle Strachoty snaží ve své rétorice distancovat od současné politiky. „V případě TOP 09 s 10,8 procenta je vysvětlení jednoznačné. Karel Schwarzenberg je mezi mladými lidmi velmi oblíbený, stejně je tomu s Dominikem Ferim,“ sdělil.

Téměř 7,5 procenta hlasů dostala strana Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. „Část mladých lidí slyší na jednoduchá a radikální řešení problémů. V minulosti dosáhla dobrých výsledků třeba Dělnická strana sociální spravedlnosti,“ dodal. Do Sněmovny by se s 5,7 procenta hlasů dostala ještě ODS.



Akce se v Plzeňském kraji zúčastnilo 11 škol, z toho sedm gymnázií. Zde se jednotlivé pozice politických stran lišily (viz tabulka). Do voleb se zapojilo i blovické gymnázium. „Měli jsme 163 platných hlasů. Nejvíce získali Piráti, po nich TOP 09 a Zelení,“ uvedla ředitelka Marcela Šustrová.

Jak hlasovali gymnazisté v kraji?

- v kraji se voleb zúčastnilo 822 gymnazistů

- Česká pirátská strana 27,74 %

- TOP 09 15,09 %

- ANO 2011 9,98 %

- Strana zelených 9,25 %

- Občanská demokratická strana 5,96 %



porovnání s výsledky v ČR (strany, jež získaly 5 a více %)

gymnázia: 1. Piráti (26,87 %), 2. TOP 09 (15,79 %), 3. ANO 2011 (10,50 %), 4. Strana zelených (8,06 %), 5. ODS (7,16 %), 6. KDU-ČSL (5,00 %)

SOŠ: 1. Piráti (22,76 %), 2. ANO 2011 (13,51 %), 3. SPD (10,90 %), 4. TOP 09 (7,87 %), 5. Sportovci (6,47 %), 6. Rozumní (5,16 %), 7. ODS (5,12 %)

SOU: 1. Piráti (17,05 %), 2. ANO 2011 (11,11 %), 3. Sportovci (10,62 %), 4. SPD (9,01 %), 5. Blok proti islamizaci (7,11 %), 6. Rozumní (6,82 %), 7. KSČM (6,67 %), 8. TOP 09 (6,38 %), 9. ODS (5,07 %)