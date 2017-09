Studentka navrhla nábytek pro Loosův interiér, souprava nese architektovo jméno

Plzeň - Židle a stolek jednoduchých tvarů se dají složit do sebe.

Plzeň - Kateřina Cibulková měla jako patnáctiletá dívka trochu neobvyklý zájem. Fascinovaly ji plzeňské interiéry, které navrhl známý architekt Adolf Loos. Zaujetí ji neopustilo ani na univerzitě. Jako svou bakalářskou práci proto navrhla nábytek inspirovaný geometrickými tvary, jež umělec často využíval.

„Dříve se prostory otevíraly jen několikrát ročně. Než jsem stihla dojít ze školy do informačního centra, byly prohlídky plné. Povedlo se mi to až později. Byla jsem překvapená, že se v Plzni něco tak světového vůbec nachází,“ řekla Kateřina. Vedle atmosféry bytů a kombinace různých materiálů obdivovala především nábytek. Právě on hrál důležitou roli v jejím dalším studiu.

Po gymnáziu nastoupila na plzeňskou uměleckou fakultu, zvolila si obor produktový design. „Na začátku jsem byla naprostý zelenáč. Až po třech letech studia jsem si věřila natolik, že jsem se pustila do skicování židle a stolku s odkazem na dílo Adolfa Loose,“ uvedla čtyřiadvacetiletá vysokoškolačka. Plzeňance se později splnilo přání v interiérech provádět turisty.

V bytě v Bendově ulici jsou návštěvníci unešeni nejenom z Loosových důmyslných řešení prostor a vkusných vybavení místností, všimnout si můžou i dvou nových modernějších kousků. „Dlouho jsem přemýšlela, jak architektův odkaz ztvárním. Nakonec jsem se rozhodla pro geometrickou logiku, kterou jsem promítla do dřevěných částí nábytku. Sedák židle a stolek jsou svým tvarem velmi jednoduché a navíc se do sebe dají vzájemně složit, což je typicky loosovský rys,“ vysvětlila autorka. Strohý sedák doplňuje plastové opěradlo potažené přírodní plstí. Slouží jako kapsa, kam si člověk může odložit třeba knihu. Výrobu nábytku, jež pojmenovala příznačně Adolf, ale už nechala na řemeslnících.

Po loňském úspěšném absolvování bakalářského oboru v Plzni zůstala Kateřina věrná architektuře. Vydala se ovšem do Prahy. Kromě průmyslového designu na ČVUT studuje ještě na UMPRUM.