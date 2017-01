Stížnosti na kouř zatím úřady neřeší, občany jen informují

Plzeňsko – Kontrola kotle k vám může přijít až po písemném upozornění.

Ilustrační fotoFoto: Ministerstvo životního prostředí

Bič na znečišťovatele ovzduší, který s příchodem nového roku dostali do rukou úředníci, na Plzeňsku zatím nepráská.

Obce s rozšířenou působností sice mohou lidem kontrolovat kotle, pokud mají podezření, že v nich spalují něco, co nemají, ale žádný úřad ještě takovou kontrolu neprovedl. Takřka jednohlasně z nich zní, že vlastní podněty zatím nesbírají a nemusely řešit ani žádnou stížnost, kterou někdo podal například na svého souseda.

„Prozatím jsme žádný podnět neřešili," řekla například referentka Odboru výstavby a životního prostředí města Nepomuk Martina Královcová. „Obyvatelům ale podáváme informace o měření, kontrolách kotlů a o tom, co musí mít," dodala.

Stejně na tom jsou městské úřady v Kralovicích, Stodě i Nýřanech nebo Přešticích. Tamní tajemník Ondřej Kokoška míní, že případné podněty přijdou až v příští topné sezoně. „Teď je to ještě čerstvá věc, lidé o ní moc nevědí. Také naši úředníci se teprve musí dopodrobna seznámit s metodikou ministerstva životního prostředí," řekl tajemník.

Jeho kolega z Blovic Václav Kybic doplnil, že město bude na stížnosti reagovat, jak má, ale ani tam to ještě nebylo třeba. „Jakmile by někdo něco takového oznámil, začneme to řešit. Jsme připraveni," tvrdí blovický tajemník.

A v Plzni to není jinak. „Žádný požadavek na kontrolu kotle u fyzických osob zatím nemáme," potvrdila mluvčí magistrátu Eva Barborková s tím, že ani magistrát nemá žádnou 'zvláštní skupinu úředníků', kteří by se na kontroly komínů sami zaměřovali.

Kdy přijde kontrolaKontrola úředníky je až krajní možností.

Obce mohou kotle kontrolovat, když:

• mají důvodné, opakované podezření na porušení zákona o ochraně ovzduší.

• majitele kotle nejprve písemně upozorní na možné nezákonné chování a na to, že kontrola může přijít.

Za nezkontrolovaný kotel může padnou až 20tisícová pokuta.