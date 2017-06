Stepaři plzeňského Step by Step studia zabodovali na Mistrovství ČR

Plzeň – Jedno druhé místo, jedno třetí, dvě čtvrtá a páté postupové místo – to je výsledek účasti plzeňských stepařů na Mistrovství ČR ve stepu, které bylo součástí Czech Dance Masters 2017.

Členové plzeňského Step by Step studia Kamily Borovské obstáli v dětských, juniorských i dospělých kategoriích a ty nejúspěšnější čeká účast na Mistrovství Evropy Tap Dance v Praze a dokonce i na Mistrovství světa Tap Dance 2017 v německé Riese.

Mistrovství ČR ve stepu se letos konalo 24. a 25. května a z Plzně vyrazil celý autobus – stepaři Step by step studia soutěžili se sedmi choreografiemi. Hvězdou výpravy se stal teprve čtrnáctiletý Matěj Borovský, který obsadil 2. místo v sólové kategorii juniorů a stal se vicemistrem ČR. Automaticky tak postupuje nejen na mistrovství Evropy, ale i na mistrovství světa.

Velmi úspěšná byla i malá skupinka Adults II (nad 30 let) se skladbou Shopping, která získala třetí místo a rovněž postupuje na Evropu i svět. Postup na Mistrovství Evropy Tap Dance 2017, které bude 9. června v Praze, si ze 4. místa zajistila skupina juniorů se skladbou Amadeus a také malá skupina dětí Lollipop, která obsadila 5. místo. Na 4. místě se umístila i formace Adults II (nad 30 let) se skladbou Rumour has it.

„Jsem moc ráda, když vidím výsledky naší společné práce nejen v postupových místech na soutěži, ale i v radosti a nadšení stepařů," říká Kamila Borovská, lektorka Step by Step studia a autorka většiny choreografií.

Zatím největším dosavadním úspěchem Step by Step studia byla účast skupiny juniorů (dva chlapci a pět dívek ve věku 13 – 15 let) na loňském Mistrovství světa v německé Riese.

Step by Step studio Kamily Borovské je neprofesionální stepařská skupina, která se od svého založení v roce 2010 stále rozrůstá. V současné době má téměř 150 členů od 5 do 70 let a stojí také za pořádáním Plzeňského festivalu stepu. Během letošního 4. ročníku festivalu bylo 11. května slavnostně otevřeno nové stálé stepařské Studio v DEPU2015. „Šest let jsme stepovali v provizorních prostorách ve vodárně a vlastní celoroční prostor jsme opravdu potřebovali," dodává Kamila Borovská.