Stavbaři zavřeli Mikulášskou, řidiče čeká rok a půl objížděk

Plzeň – Začala třetí etapa modernizace nádraží a velká dopravní potíž.

Kvůli rekonstrukci mostů u hlavního vlakového nádraží v Plzni byla uzavřena část Mikulášské uliceFoto: DENÍK/Milan Říský

„Dnes začínáme s další etapou modernizace hlavního nádraží," mohli by hlásit stavbaři z Metrostavu a OHL ŽS. Jenže hlásili by zbytečně, neboť Plzeňané to nejspíše poznají sami. Začátek prací totiž znamená také začátek rozsáhlého dopravního omezení.

Kromě dokončení modernizace 3. nástupiště a kompletní modernizace nástupišť č. 5 a 6 začíná také modernizace dvou mostů přes Mikulášskou ulici. Mikulášská je proto od dnešní půlnoci neprůjezdná a bude až do srpna 2018. Nahradí ji síť objížděk. Kromě tramvají pod mosty neprojede nic, ani chodci tudy nemohou.

Stavba za 1,3 miliardy korun potrvá rok a půl. Zhruba o další půlrok později pak skončí proměna přejezdu Domažlické ulice, kde namísto klasické křižovatky vznikne nadjezd. Stát bude kolem miliardy.. „V květnu nebo červnu letošního roku zahájíme tendr na tyto práce, příští rok by se mohlo stavět. Až práce skončí i na Domažlické, modernizovaný plzeňský železniční uzel bude hotový," konstatoval náměstek generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty Mojmír Nejezchleb.

Díky úpravám budou moci vlaky Plzní projíždět až osmdesátikilometrovou rychlostí. „Přinesou též zjednodušení přístupu a zajištění komfortu cestujících," řekl obchodní ředitel Metrostavu Milan Veselský. Na všechna plzeňská nástupiště totiž povedou výtahy, díky nimž se k vlakům a z nich pohodlně dostanou také cestující s invalidními vozíky či s kočárky.

Město Plzeň se na pracích podílí zhruba 83 miliony korun. „Stavba významně zasáhne centrum města a důležitou tepnu. Chtěl bych, aby se nám podařilo zorganizovat dopravu v Plzni tak, aby občané moc nenadávali," přeje si primátor Martin Zrzavecký.