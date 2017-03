Šťáhlavy chtějí vlastní pitnou vodu. Vrt na Svidné je nadějný

Šťáhlavy – „Když všechno půjde dobře, myslím si, že do dvou let bychom mohli mít svoji vodu," říká starosta Šťáhlav Václav Štětina. Obec se totiž chystá dát sbohem vodárně – může, neboť nejspíš našla vlastní zdroj, který bude dost vydatný pro Šťáhlavy i Šťáhlavice, jež k nim patří.

Ilustrační foto.

V lokalitě Svidná nechala obec provést průzkumný vrt vloni v prosinci. Na konci března by měli mít zastupitelé v ruce výsledky rozborů vody, ale podle starosty zatím vypadají slibně. „Je v ní sice o něco více železa a manganu, ale to není nic, co by nezvládla jednoduchá úpravna vody," míní starosta.

Na kvalitu vody si prý obyvatelé nestěžují, důvody pro změnu jsou jiné. „Spíše jde o cenu vody. Myslím si, že by do budoucna jen rostla. Ale samozřejmě voda z nového přírodního vrtu je lepší než voda odněkud z řeky," tvrdí starosta.

Dobrý tlak a menší vodojem

Protože Svidná leží v kozelském polesí, tedy výše než Šťáhlavy a Šťáhlavice, měla by voda mít také velmi dobrý tlak a nebylo by zapotřebí budovat vodojem s velkou kapacitou. „Na stavbu úpravny a vodojemu budeme žádat o dotaci, ale jsme připraveni i na to, že ji nakonec zaplatíme ze svého," dodal starosta.

Šťáhlavy a Šťáhlavice zásobuje vodovodní přivaděč Starý Plzenec – Blovice. Vodu bere v úpravně v Plzni na Homolce napojené na staroplzenecký vodojem. Přivaděč dále prochází obcemi Nezbavětice, Nezvěstice, Žákava, Zdemyslice, Blovice, Losiná, Chválenice, Želčany, Chouzovy, Vlčtejn, Chlum, Střížovice a Únětice.

Šťáhlavští letos za kubík vody platí 58,37 Kč včetně DPH, stočné je 42,07 Kč. Vodné meziročně podražilo o zhruba 70 haléřů, stočné téměř o 1,50 koruny.