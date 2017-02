Splní se modelce z Plzeňska sen?

Vejprnice – Petra Kaprhálová je jednou z padesáti nejkrásnějších Češek.

Petra KaprhálováFoto: facebook.com

Od malička sledovala dvacetiletá Petra finále České miss s velkým obdivem a nadšením. Už v té době si říkala, že by chtěla být jednou z těch dívek, které se s úsměvem procházejí po pódiu. A tento sen by se jí mohl zanedlouho splnit. Tmavovláska z Vejprnic u Plzně se totiž dostala mezi padesátku nejkrásnějších dívek v Česku a za necelé dva týdny zabojuje o místo ve finále.

S modelingem už pár zkušeností má. „Předváděla jsem oblečení na několika módních přehlídkách v Plzni, ale přihlásit se na miss mě napadlo až letos. Bylo to úplně spontánní, povídaly jsme si se ségrou a já říkám: hele, co kdybych se tam přihlásila? A bylo to," svěřuje se dvacetiletá Petra. Castingem prošla bez problémů a nyní se připravuje na semifinálový boj, během nějž ji čekají rozhovory s porotou, promenáda v plavkách a volná disciplína. Co během ní bude Petra dělat, prozradit nechtěla, ale nastínila, že její vystoupení bude do určité míry souviset s boxem. Kromě tréninku na volnou disciplínu se připravuje i na rozhovory v českém a anglickém jazyce a shání šaty a boty. Teď si také mnohem více, než kdy předtím, hlídá svoji figuru. „Pravidelně cvičím, když to jde, tak i čtyřikrát týdně, a snažím se jíst zdravě," podotýká modelka.

Za velkou výhodu oproti ostatním semifinalistkám považuje Petra svoji výšku, měří totiž 179 centimetrů a sama se kvůli tomu někdy s nadsázkou přirovnává k žirafě. „Co se týče postavy, tak jsou mezi semifinalistkami štíhlejší i silnější holky, než jsem já, ale většinou nejsou tak vysoké," doplňuje Petra.

„Už to, že bych se dostala do finále, by pro mě byl obrovský úspěch, který by mi snad otevřel nějaké další dveře," doufá studentka jazykové školy. „Předváděním a focením oblečení bych se jednou chtěla živit, to je můj sen. Žádný záložní plán zatím nemám," uzavírá.