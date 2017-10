Souboj o dívčí korunku přinesl peníze vozíčkáři

Plzeň - V Plzni se rozhodovalo o celostátní vítězce soutěže Dívka Talent 2017.

O titul nejkrásnější dívky Česka se v sobotu večer v plzeňském Parkhotelu utkalo 12 krásek ve věku 14 až 16 let. Slečny postoupily do finálového klání z regionálních kol.

Finalistky měly možnost oslovit porotce i diváky ve čtyřech disciplínách, mezi něž patřilo představení sebe sama, tzv. volná disciplína, zpracování přiděleného tématu pod názvem Fantazie a samozřejmě nesměla chybět promenáda v šatech od plzeňské návrhářky Kateřiny Líblové.

Program soutěže byl tematicky zasazen do fantasy pohádky Alenka v říši divů.

Všechna vystoupení na jevišti pečlivě sledovalo při sobotním galavečeru 20 porotců. Nejvýraznější tváří 'soudců' byl herec Jan Čenský. A právě známý elegán při svém výstupu na pódiu rekapituloval dílčí vlastnosti dívky, která by měla vyhrát, a pak zopakoval citát od Antoine de Saint-Exupé-ryho: „Co je důležité, je očím neviditelné. Správně vidíme jen srdcem.“ No, porotci se při rozhodování, komu nasadit korunku na čelo, museli spoléhat i na oči. Nakonec ukázali na dívku s číslem šest – Adélu Molnárovou z Podbořan.

Také Plzeň měla v soutěži dvě želízka v ohni a diváci jim dávali při jejich vystoupení přízeň hlasitě najevo.

Plzeňská rodačka Adéla Syřínková nakonec obsadila druhé místo, tedy těsně pod úplným vrcholem, a tak při prvním komentáři projevovala zároveň smutek i radost. „Asi každý by byl z druhého místa trochu zklamaný. Ale dala jsem do toho všechno a za druhé místo jsem ráda.“

Modeling prý Adélu hodně baví a má v plánu se mu věnovat i v budoucnosti.

Celým večerem provázela Lucie Křížková, která vypadala stejně fenomenálně jako v roce 2003, kdy se stala Miss Česko. Známá modelka nadšení pro modeling jako budoucí zaměstnání spíš krotila. „Nemyslím si, že by se měly holky soustředit vyloženě na modeling. Je to příjemný přivýdělek, ale měly by myslet na zadní vrátka, jelikož tato kariéra končí ve třiceti až pětatřiceti. Dá se říct, že je jen pro vyvolené,“ dodala.

Sobotní večer v Parkhotelu měl i charitativní podtext. Výtěžek (vybraná částka se pohybovala kolem 40 tisíc korun) z akce šel na rekonstrukci auta pro vozíčkáře Davida Štefanidise.

Mladík měl radost z podpory, navíc projevil 'dobré oko' na ženy. Když se ho Lucie Křížková na pódiu ještě před vyhlášením zeptala: „Dejve, co bylo nejlepší,“ měl David okamžitě jasno a pronesl neomylně: „Šestka.“

Petr Šilhavý