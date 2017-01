Smog nadále trápí Plzeňský kraj, ve hře je i MHD zdarma

Plzeňský kraj - Smogová situace zřejmě zůstane v regionu po celý týden.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

V Plzeňském kraji platí už druhý den stupeň regulace, při níž by některé průmyslové podniky měly omezit provoz. Podle meteorologů je však většina exhalací způsobena automobily a z lokálních topenišť. Smogová situace, která platí od pátku, zůstane v regionu zřejmě celý týden, řekl ČTK Pavel Kopeček z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

O regulaci dopravy bude jednat také město Plzeň, v němž je polétavého prachu nejvíce. Na plzeňském magistrátu bude dopoledne jednat krizový štáb. Ve hře je dočasná MHD zdarma kvůli omezení individuální automobilové dopravy.

Smogová situace je vyhlašována, pokud aspoň na polovině stanic překročí 12hodinový průměr hodnotu 100 mikrogramů polétavého prachu na metr krychlový a ve výhledu na 24 hodin není předpokládán jeho pokles. Pokud koncentrace přesáhne nejméně na dvou stanicích 150 mikrogramů, vyhlásí meteorologové stupeň regulace.

"Částice PM10 (polétavý prach) jsou v Plzni-Slovanech na hodnotě nad 176 mikrogramy a v Plzni na Doubravce je to aktuálně 160 mikrogramů," uvedl Kopeček. Dvanáctihodinový průměr tam stagnuje. V Plzni-Lochotíně je to 85 mikrogramů a ve centru města 78, na obou těchto stanicích to klesá.

Regulaci meteorologové odvolají, pokud bude koncentrace prachu pod 150 mikrogramy nejméně 24 hodin.