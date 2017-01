Sloni v plzeňské zoo? Zdá se, že budou

Plzeň - Zoo v Plzni začne letos s projektováním zázemí pro expozici slonů. Má už vykoupených dalších 13 hektarů plochy směrem k Radčicím.

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

O téměř dvě třetiny větší než dnes, a hlavně bohatší o nejvzácnější zvířata na světě, jako jsou sloni indičtí, tapíři čabrakoví či sumaterští orangutani, chce být do několika let plzeňská zoologická zahrada.

Rozšíření o slony připravuje zahrada už osm let, letos hodlá začít projektovat. „Už máme vykoupené pozemky, změnu územního plánu i dokumentaci k územnímu rozhodnutí," potvrdil ředitel zoo Jiří Trávníček. Dodal, že nejhorší bylo vykoupení pozemků, které skončilo nedávno.

Kolik a jakých slonů chce Plzeň mít a kde je vezme? „Není je problém sehnat zadarmo, protože se množí po Evropě – od Prahy přes Berlín po Ostravu, všude jsou slůňata. Ale sloninců je málo," uvedl Trávníček.

V Plzni by šlo o jeden z poddruhů slona indického. „Základem je samec a několik samic," řekl mluvčí zoo Martin Vobruba. Dodal, že samec musí mít svůj oddělený prostor, protože nemůže být celoročně se samicemi. Mívá totiž agresivní období, kterému se říká ´musth´, jakousi sloní říji.

Nové výjimečné expozice mají vyrůst na více než 13 hektarech pozemků naproti současné zoo směrem na Radčice. Nyní zabírá zoo asi 21,5 hektaru, rozšíří se tedy skoro o dvě třetiny své plochy. Přes silnici má vést do nových expozic lávka nad terénem, po které se návštěvníci dostanou k mnohatunovým indickým slonům, orangutanům, ptákům a dalším vzácným zvířatům z orientální oblasti.

Projektovat se má zhruba rok. Další postup bude záležet hlavně na penězích. Zoo má tři varianty podle finanční náročnosti od 200 do 450 milionů korun a spoléhá na dotace EU. Jenže ty nejsou zatím této oblasti nakloněny. „Do roku 2020, kdy končí současné programové období, to nevidím jako pravděpodobné," řekl ředitel Koordinace evropských projektů Erich Beneš. Existují ale i národní dotace, které by mohly být vypsané. Podle náměstka primátora Petra Náhlíka (KDU-ČSL) lze na projekt peníze vyčlenit, ale podstatné je, zda se pak najde zdroj na samotné financování. „Zatím vypsané evropské dotace bohužel tímto směrem nemíří, tak musíme vyčkat, až na konci plánovacího období vláda nebude vědět, kam s penězi. V té chvíli musí mít zoo stavební povolení," uvedl.

V ČR chová slony zoo v Praze, Dvoře Králové nad Labem, Ústí nad Labem, v Ostravě, Zlíně a v Liberci.