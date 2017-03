Slavnosti svobody budou bez bitvy i pomníku. Městem ale projede konvoj

Plzeň - Na Convoy of Liberty se mají podílet historické kluby i armáda.

Plzeň – Loňské Slavnosti svobody byly bez pomníku Díky, Ameriko!, bez oficiálního konvoje historické techniky Convoy of Liberty a ještě s trpkou příchutí stopy Rudé armády v Plzni.

Letošní oslavy mají být jiné: sice se stále amputovaným památníkem U Práce, ale už s oficiáním konvojem projíždějícím Klatovskou třídou.

„Měníme celou strategii oslav včetně jejich organizace. Jsme poučeni. Dnes už není hlavním hráčem Military Car Club, ale město, které je celé zorganizuje," prohlásil primátor Martin Zrzavecký (ČSSD). Pravidla budou dokonce ve čtvrtek schvalovat radní, což se dříve nedělo.

Šéfka magistrátního odboru prezentace a marketingu Jana Komišová řekla, že tým organizátorů na radnici posílil o dalšího člověka, který komunikuje s evropskými historickými kluby i vojenskými muzei a je tu snaha radnice o pozvání co nejvyššího počtu českých i evropských účastníků. „Už teď víme o řadě těch, kteří mají zájem do Plzně jezdit," uvedla. Právě na evropském formátu mají příští Slavnosti stát. I když veteráni, osvoboditelé Plzně, jsou každoročně nejmilejšími účastníky a hosty oslav, vzhledem k věku jich přijíždí stále méně. Začátkem letošního roku zemřel veterán Erik O. Petersen a pár dní nato Stephen H. Mason.

Vloni se radnice přiklonila ke scénáři, který vyšel od některých vojenských klubů, že konvoj bude součástí jen výročních oslav. To už neplatí. Bude každý rok, lidé bez něj oslavy nechtějí.

Podle dřívějšího hlavního organizátora části slavností Michala Kindla se vloni rozpoutala i mediální kampaň kolem bitvy, v níž měla vystoupit Rudá armáda. Právě on rudoarmějce byť jen krátce do bitvy zakomponoval, jenže v Plzni osvobozené Američany tím píchl do vosího hnízda. Jako podraz radnice na Plzeňany to tehdy zkritizoval publicista Zdeněk Roučka a ozvali se i další, například TOP 09 na zastupitelstvu. „Zavádíte tu jako novotu bitvu Rudé armády, dramaturgii, které nerozumím," řekl zastupitel Petr Suchý.

Kindl dodnes tvrdí, že ´v tom byla politika´a z organizování se víceméně stahuje. „Poslouchali jsme nesmysly, jako že bouráme americké pomníky a bude tu jezdit Rudá armáda," říká Kindl s tím, že teď se zúčastní v daleko menší míře a spíš jako poradce organizátorů a kulturní části.