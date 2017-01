Sladké ano: v Plzni je v módě, jinde se do svateb nehrnou

Plzeňský kraj – Svatby jsou zase v kurzu, říci si úředně ANO jde opět do módy.

Ilustrační fotoFoto: NPÚ

Tento trend potvrzují údaje z plzeňské matriky. Počty svateb ve městě stoupají posledních devět let, loni úředníci oproti předloňsku oddali o třicítku párů víc, celkem 724.

Sňatky Plzeňrok - počet

2012 - 684

2014 - 637

2015 - 695

2016 - 724

Mezi plzeňskými nevěstami byla i Plzeňanka Bára. „Rozhodli jsme se vzít, protože se nám narodilo dítě. Říkali jsme si, že by bylo lepší, kdybychom se všichni jmenovali stejně," zdůvodňuje. Další Plzeňanka Eliška, která má v plánu vdát se letos, přidává svůj důvod: „Je mi 26 let a tři kamarádky se vdávaly loni, další dvě to plánují. Myslím, že je to hezký krok ve vztahu. A romantický."

Přestože v Plzni počet svateb v poslední době znatelně roste, menší města regionu takový trend nezaznamenávají. Meziroční srovnání zůstávají na podobné úrovni. Například ve Stříbře jich bylo v letech 2015 a 2016 shodných 37, o jednu (85 a 84) klesl počet v Sušici. Odborníci přitakávají, že trend nesezdaných párů se stále drží. „Řekla bych, že zásadní roli hraje ekonomika. Když se lidé rozvedou, musí se dělit o majetek. Když nejsou manželé, je to jednodušší," myslí si Ivana Jirková z Rodinné poradny Plzeň. Podle ní hraje roli i to, že samotná svatba stojí spoustu peněz.

Dalším faktem, který jde proti slibu „stát spolu v dobrém i zlém," je, že v Plzni spolu s počtem svateb prudce stoupl i počet rozvodů. Meziročně jich přibylo hned o stovku.

Nejčastějším důvodem, proč manželství nefunguje, je podle Jirkové stále nevěra. „Dnes se na ni přijde díky mobilním telefonům, facebookům a podobně mnohem dříve, než tomu bylo před lety," vysvětluje poradkyně. Počet nevěrníků se však podle ní nezvyšuje, kupředu jde ale emancipace.

Ženy v nevěře dohánějí muže, kteří před lety výrazně převažovali. „Teď je to tak 50 na 50," porovnává Jirková. Důvody k rozchodu jsou i ekonomické.

Příklady z praxe zná advokát Robert Kaše: „Manželé nezvládnou finanční stránku, hrozí jim exekuce a podobně," popisuje advokát. „Prostě, když přichází bída, tak láska někdy odchází," podotýká Kaše.

Svatby menší města

město - rok 2015 / 2016

Stříbro - 37 / 37

Tachov - 98 / 100

Klatovy - 95 / 93

Sušice - 85 / 84

Horažďovice - 30 / 33

Domažlice - 127 / 128

Rokycany - 63 / 73