Skvrňanské prvňáky provedou školou skřítci

Plzeň - Do pěti prvních tříd nastoupilo téměř 140 dětí.

Začal nový školní rok, kromě zasloužilých studentů do lavic zasedli také malí prvňáčci.

V pondělní mlze se před osmou ranní u škol tlačily zástupy rodičů, kteří vedli své ratolesti do školy poprvé. Děti stály seřazené u svých učitelek a obdivně si je prohlížely, zatímco si nacházely nové kamarády.

Na největší plzeňské škole 15. ZŠ v Plzni-Skvrňanech letos nastoupilo do 1. třídy asi 140 dětí, které byly rozděleny do pěti tříd. Paní učitelky Roubová, Karešová, Janečková, Hortová a Kozlová si je postupně odváděly, včera je mohli ještě doprovodit i rodiče.

Nové žáky před školou přivítala ředitelka Soňa Pavelková, která jim prozradila, že je přes rok budou provázet skřítci. „Ti znázorňují klíčové kompetence v základním vzdělání, pro děti to bude taková škola hrou,“ vysvětlila. Hodně štěstí dětem popřál také hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. „Pro rodiče i děti je to jedna z největších životních chvil. Obdivuji také učitele, že dokáží děti připravit do života, a zde je příprava opravdu kvalitní,“ řekl. Sám je otcem. „Jsem ale rád, že vypravování do první třídy už mám za sebou,“ dodal.

A jak se líbil první školní den prvňáčkům v kraji?

David Vítek, ZŠ T.G.M. Sušice

První den se mi ve škole líbilo. Prohlížel jsem si žákovskou knížku, kterou jsme dostali, a těším se, až v ní budu nosit domů samé jedničky. Naučím se počítat a číst, ale nejvíce mě baví malovat. Líbí se mi i paní učitelka, myslím, že bude hodná.

Klára Kozáková, ZČ Hornická Tachov

Sice jsem měla z prvního školního dne strach, ale i přesto jsem se do školy moc těšila. Je to tu vše hezké, líbí se mi moji noví spolužáci i naše paní učitelka. Když to tak vezmu, zatím se mi líbí vlastně všechno. Už se moc těším na další dny a na vše, co se naučíme.

Barbora Průchová, 15. ZŠ Plzeň

Do školy jsem se těšila, zatím se mi tu moc líbí, hezká je i moje třída. Taky se mi líbí naše paní učitelka, která nám rozdala pomůcky na učení. Našla jsem si tu novou kamarádku Lucku, se kterou sedíme v první lavici. Nejvíc se těším na to, až se naučím číst.

Šárka Sokolová, ZŠ Msgre B. Staška Domažlice

Do školy jsem se těšila, první den se mi tu líbil. Připravovala jsem se na něj už včera, to jsme vybírali oblečení. Aktovku s penálem jsem dostala už o narozeninách. Má růžové pruhy, růžovou mám ráda, a tak se mi moc líbí. Ráda počítám, těším se na matematiku.

Dominik Tolar, ZŠ Chotíkov

Těšil jsem se i jsem se trochu bál, protože starší brácha mě strašil, co mě čeká. Ale ve škole se mi líbilo. Máme hodnou paní učitelku, dostali jsme od ní pastelky a batůžek se jménem. A řekla nám tajemství: nebudeme se ve škole jen učit, ale občas si i hrát a válet se.

Lucie Šťastná, ZŠ Mirošov

Nejvíc jsem se těšila, až skončí prázdniny a já půjdu poprvé do školy. Poznám spoustu nových kamarádů a také paní učitelku. Nemohla jsem ani dospat. Konečně se naučím číst a psát jako moje starší sestra Markétka. Dostali jsme hodně dárků a bylo to super.